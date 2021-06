Após ser dispensado pelo Paysandu, atacante Ari Moura acerta com clube de Israel

Após ser flagrado em uma festa em Belém e ser dispensado pelo Paysandu, o atacante Ari Moura não ficou muito tempo sem clube. O jogador de 24 anos foi anunciado pelo Bnei Sakhnin, de Israel.

Leia mais

Paysandu confirma a saída de atacante flagrado em festa

O anúncio do atacante foi realizado nas redes sociais do novo clube. Esse é 10º clube de Ari Moura na carreira, que teve uma passagem pelo Paysandu bastante conturbada. O jogador iniciou a temporada no Papão como titular ao comando do então técnico Itamar Schulle, mas problemas extracampo fizeram Ari Moura perder a posição. O jogador realizou 18 jogos com a camisa bicolor, marcou um gol e conquistou o título do Campeonato Paraense 2021.

Balada

No último sábado (19), após o tropeço do Paysandu em casa, pelo placar de 0 a 0 contra o Volta Redonda-RJ, o jogador foi flagrado em uma festa, sem máscara, em Belém. Diretoria, comissão técnica e o jogador conversaram e Ari Moura foi desligado do elenco alviceleste que disputa a Série C do Brasileiro.