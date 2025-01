Após processar e deixar o Paysandu, zagueiro acerta com clube chinês

O zagueiro Lucas Maia, ex-Paysandu, acertou com o futebol chinês para esta temporada. O jogador deixou o Papão no início deste ano após processar o clube bicolor por conta de pagamentos atrasados. Em uma publicação no Instagram, o defensor confirmou que vai jogar no Henan Songshan, equipe da Primeira Divisão do campeonato da China.

"Muito feliz e grato por mais um passo na minha carreira. Obrigada Henan Songshan pelo suporte", escreveu o ex-bicolor nas redes sociais.

Lucas Maia foi um dos principais jogadores do Bicola na temporada passada, sendo titular na zaga bicolor. Ao todo, foram 48 jogos e dois marcados. Com a camisa do Papão, o zagueiro conquistou o Campeonato Paraense e Copa Verde, além da permanência na Série B do Brasileirão.

A expectativa era de que o defensor seguisse com o Paysandu nesta temporada de 2025. No entanto, o jogador surpreendeu ao não se reapresentar para a pré-temporada e abrir um processo contra o clube por direitos trabalhistas.

Ao todo, Lucas Maia pediu mais de 3 milhões em indenização por conta do não recolhimento do FGTS, pagamento incompleto dos salários de outubro e novembro, direito de imagem, ajuda de custo, entre outros, além de pedir a rescisão de contrato.

Contudo, o clube bicolor e jogador entraram em acordo e o zagueiro foi liberado para seguir para outra equipe.

Ainda não há informações sobre o período de contrato de Lucas com o time chinês. Antes de chegar ao Bicola, o zagueiro passou três temporadas no Puebla, do México. O jogador ainda tem passagens pelo futebol de Malta e dinamarquês.