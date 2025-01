Matheus Nogueira recordista no Payasandu; Remo dá reposta em 2025

Matheus Nogueira, mais três anos no Papão

O Paysandu colocou em campo 14 goleiros nos últimos sete anos, desde a saída de Emerson, que foi titular absoluto de 2015 a 2017, com 165 jogos. Pelo Papão, Emerson tornou-se recordista na Série B em 2016, com 1.108 minutos (10 jogos) sem tomar gol. O atual titular, Matheus Nogueira, está com 48 jogos pelo clube e ainda tem três anos de contrato a cumprir.

Ágil e sereno, o mato-grossense Matheus Nogueira, de 27 anos, é um dos atletas mais queridos pela torcida bicolor. Chegou a ser barrado por Diogo Silva em 2024, numa estranha decisão do técnico Hélio dos Anjos, mas reconquistou a titularidade e está credenciado para fazer história no Papão, onde já conquistou um acesso à Série B, além dos títulos do Parazão e da Copa Verde.

Novo time do Remo dá resposta que faltou em 2024

Uma das grandes dificuldades de Rodrigo Santana no Remo da Série C, no ano passado, foi a organização tática. O time jogava muito pressionado e era atrapalhado por limitações técnicas individuais. No atual elenco, o nível técnico e a capacidade cognitiva aumentaram. Logo no primeiro jogo, o time já mostrou virtudes táticas.

Ytalo, que tem mais inteligência do que força, deixou de ser o centroavante que apenas espera a bola para buscar o jogo. Agora, rodeado por jogadores mais qualificados, ele recua e passa a participar da organização de jogadas. Essa aproximação também favorece o avanço dos alas e diversifica bem as ações. O Remo já apresenta um esboço de sua nova identidade tática, sem abandonar o antigo sistema 3-4-3.

Baixinhas

Depois dos 165 jogos de Emerson (2015 a 2017), o goleiro com mais jogos pelo Papão é Thiago Coelho (52). Matheus Nogueira já aparece em seguida, com 48. Depois vêm Renan Rocha (44), Vitor Souza (42), Mota (35), Diogo Silva (28), Gabriel Leite (24), Paulo Ricardo (21), Marcão (17), Elias Curzel (16), Gabriel Bernard (13), Giovanni (8), Alan Bernardon e Iago Hass (apenas um jogo, cada).

Alisson, o novo reserva imediato de Matheus Nogueira, é gaúcho da cidade de Santiago e tem 29 anos. Veio do Criciúma, onde trabalhou por quatro temporadas e era reserva na Série A. Foi formado nas bases do Internacional e do Figueirense. Jogou também no Paraná, em 2019 e 2020.

O Caeté, adversário do Remo no domingo, tem uma boa zaga e o talento do meia Cadu. É um time muito aguerrido, mas deixa a desejar na primeira marcação. Se repetir a postura que teve na derrota para o Castanhal, vai sofrer ainda mais. O Remo tem boa iniciação de jogadas, e o gramado vai ajudar.

O Leão Azul já jogou em Augusto Corrêa. Foi um amistoso em 2011, com vitória remista por 4 x 0 sobre uma equipe correense, gols de Diego Barros, Jayme, Alan Peterson e Zé Inácio. Na época, não havia estrutura alguma no campo. Agora, há um estádio com três mil lugares e espaço adequado para o trabalho da imprensa e de todos.

A última derrota do Paysandu no campeonato estadual foi para o Águia, em 2023, numa semifinal no Mangueirão. Naquela ocasião, Márcio Fernandes perdeu o emprego. Sábado, ele volta a enfrentar o Águia, agora pelo Papão, mas em Marabá, num grande desafio em plena estruturação do time bicolor.

O Remo mostrou competitividade no mercado ao superar a concorrência do CRB e do Criciúma na contratação do zagueiro William Klaus. Gaúcho, de 31 anos, ele está voltando ao futebol brasileiro após dois anos e meio na Europa. Chega cheio de boas credenciais.