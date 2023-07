Após empate, Dado Cavalcanti elogia Paysandu: 'Melhor time da Série C'; vídeo

O Paysandu conseguiu um empate em 1 a 1 do América-RN, já na reta final da partida. O resultado frustrou o adversário, que não conseguiu sair da zona de rebaixamento. Após a partida, o técnico do Mecão, o ex-bicolor Dado Cavalcanti, fez elogios ao Papão e até definiu o Paysandu como a melhor equipe da Terceirona:

"Não era o resultado esperado. Criamos muita expectativa deste jogo em casa, a torcida que compareceu e nos incentivou. Mas já esperávamos algumas das dificuldades. A primeira é a qualidade do adversário. Jogamos, na minha ótica, enfrentamos o melhor time da Série C - tecnicamente. Não é o líder, mas é um time que chega muito forte para a sequência do campeonato. É um time que pressiona o adversário e o jogo para as cordas", afirmou Dado.

A partida entre as equipes marcou o reencontro entre Dado Cavalcanti e Paysandu. O treinador tem quatro passagens pelo clube da Curuzu, sendo a primeira em 2015 e a última em 2018. Agora no América-RN, Dado tenta livrar o time potiguar da queda para a Série D.

Já o Paysandu é o oitavo colocado na tabela com 22 pontos. O Papão aguarda a partida entre Brusque e São Bernardo para saber se permanece no G8 ou deixa a zona de classificação. O Papão volta a campo no domingo (6), às 16h, no Estádio Lindolfo Monteiro. Acompanhe a partida pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.