Paysandu: apesar do empate, Hélio dos Anjos lamenta resultado contra o América-RN

O torcedor pode estar com uma boa sensação após o empate do Paysandu com o América-RN, fora de casa, pela Série C. No entanto, o técnico bicolor, Hélio dos Anjos, saiu com um gosto amargo da partida. Segundo o treinador, o Papão tinha condições de conquistar a vitória e trazer mais três pontos para Belém. Ele disse, inclusive, que o Bicola "massacrou" o adversário.

"Fomos um time morno no primeiro tempo e o adversário jogou com linha baixa. O posicionamento do adversário no primeiro tempo foi o mesmo do segundo, quando massacramos. Tivemos que fazer cinco mexidas pro time reagir e quem entrou contribuiu positivamente. Lamento não conseguir um resultado positivo aqui, porque você não pode jogar fora de casa, sentir o adversário no seu controle e não matar o jogo", explicou.

Na entrevista coletiva, o treinador também comentou a briga de torcedores que ocorreu nas arquibancadas durante o jogo. Hélio demonstrou preocupação com possíveis punições que o clube pode sofrer.

"Lamento também esse caso da torcida vir aqui causar problema. Isso vai pra súmula, já que o juiz parou o jogo. Será que esses torcedores não se preocupam com a gente? Essas pessoas que se dizem torcedores do Paysandu só vem aqui causar confusão", afirmou.

O Paysandu volta a campo pela Série D no próximo domingo (6). No estádio Lindolfo Monteiro, no Piauí, o Papão encara o Altos-PI, às 16h. O jogo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.