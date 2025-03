Após classificação, Luizinho fala em competitividade interna: 'Jogadores estão dando uma resposta'

Depois a vitória tranquila em cima do Capitão Poço por 2 a 0, o técnico bicolor, Luizinho Lopes, concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do Mangueirão e analisou o triunfo alviceleste e falou sobre a rotatividade do elenco, destacando a competitividade entre os jogadores e a força do banco de reservas.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

A PARTIDA

Dominante nas duas etapas do jogo, o Papão de modo geral pouco sofreu durante a partida, apesar de receber uma sequência de ataques perigosos em um momento do 1º tempo. Para Luizinho Lopes, o domínio bicolor aconteceu com naturalidade. “Em relação ao jogo, nós pegamos um adversário que nos incomodou no primeiro tempo. Teve um momento crítico no jogo, que em duas, três ações, o nosso goleiro estava concentrado e que evitou um dano maior. Mas tirando aquele momento, as outras finalizações foram todas distantes. Eu acredito que no 1º tempo, de maneira natural, nós conseguimos chegar muito no terço do campo. Nós criamos com naturalidade, tabelas dos dois lados, triangulações dos dois lados e chegamos de cara para o goleiro com facilidade. No segundo tempo eu acredito que a gente controlou do início ao final”, afirmou o técnico.

ROTATIVIDADE E COMPETITIVIDADE

Com muitas competições no calendário, é natural que o Paysandu tenha muitos jogos e precise de um elenco robusto para dar conta do recado. Com boas apresentações dos seu comandados, o técnico Luizinho Lopes ressaltou a competição saudável entre os atletas. “Eu fico feliz pelo grupo que nós estamos montando, o dia a dia de trabalho tem sido muito proveitoso, os jogadores estão dando uma resposta e isso tem gerado competitividade interna, todo mundo tem que estar atento e pronto. São muitos jogos em sequência, é uma dor de cabeça que todo treinador gostaria de ter, é redundante falar isso. Nós vamos ter vários jogadores, no mínimo dois por posição. Mais uma vez os jogadores que entraram mantiveram o nível e até melhoraram”, complementou o treinador.