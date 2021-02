Após boatos, presidente do Paysandu afirma que Curuzu poderá receber jogos e publica laudos

O presidente do Paysandu Maurício Ettinger utilizou a sua conta no Twitter, para desmentir que o estádio da Curuzu estava sem laudos. O mandatário bicolor publicou os laudos do estádio e afirmou que o “Vovô da Cidade” está passando por pequenos reparos para a partida de estreia do Parazão, no próximo domingo (27), contra o Castanhal.

“Tá circulando uma informação de que falta o laudo de engenharia da Curuzu. Isso é fake! Sempre esteve tudo ‘ok’ no estádio, inclusive, estamos fazendo reparos para o jogo de domingo, deixando a nossa casa ainda mais bonita”, escreveu.

Pessoal, tá circulando uma informação de que falta o laudo de engenharia da Curuzu. Isso é fake! Sempre esteve tudo ok no estádio inclusive estamos fazendo reparos pro jogo de domingo, deixando nossa casa mais bonita. pic.twitter.com/3Lz9TaFlHA — Mauricio Ettinger (@PresidentePSC) February 22, 2021

O laudo foi assinado pelo engenheiro Antônio Jorge de Assunção Caldas, no dia 10 de janeiro de 2021, considerando o estádio bicolor apto a realizar eventos, mesmo tendo que passar por algumas adequações, como escadas utilizadas pela imprensa e diretoria, além da intervenção imediata da caixa de hidrante abaixo da arquibancada da Avenida Almirante Barroso para melhor acessá-la.