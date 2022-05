Após 10 anos, Paysandu volta a tomar gol de goleiro; último tinha sido no Parazão 2012

A derrota do Paysandu para o São José-RS por 2 a 0, na Série C do Brasileirão, quebrou várias escritas bicolores. Além da perda da invencibilidade na Terceirona, o Papão voltou a tomar gol de um goleiro após 10 anos. E não foi só um, foram dois: Fábio Rampi marcou ambos de pênalti para dar a vitória ao Zequinha.

VEJA MAIS

Há 10 anos

A última vez que o Paysandu havia sofrido gol de um goleiro foi no Campeonato Paraense de 2012, no dia 5 de fevereiro. Na ocasião, o Papão perdeu, em plena Curuzu, por 1 a 0 para o São Raimundo. Labilá foi nome o da tarde: o arqueiro defendeu um pênalti e marcou outro para garantir a vitória da Pantera. A derrota tirou as chances de classificação do Bicola às semifinais.

Há quase 17 anos

Em Campeonatos Brasileiros, o Paysandu não sofria gol de um goleiro desde Rogério Ceni. Na Série A do Brasileirão de 2005, o jogo entre Papão e São Paulo terminou em 2 a 2, no Mangueirão, no dia 12 de junho daquele ano. Ceni marcou de falta. Este foi o único gol do maior goleiro artilheiro da história, com 129 gols (oficiais), sobre o Bicola.

Bagunçou

A derrota para o São José bagunçou ainda mais a tabela de classificação para o Paysandu. A equipe bicolor, que tinha o objetivo de se aproximar dos líderes, agora pode encerrar a rodada na segunda parte da tabela. O Papão, neste momento, é o 10° colocado, com nove pontos em seis partidas. Mais três jogos encerram a rodada.

Próximo desafio

Na próxima semana, o Paysandu volta a jogar em casa. No domingo (22), às 19h, na Curuzu, o time alviceleste recebe o Volta Redonda-RJ. Ou seja, um confronto entre adversários diretos na briga por uma vaga na próxima fase da Série C. Acompanhe a partida lance a lance pelo portal OLiberal.com.