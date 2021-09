Apesar da goleada, diretoria do Paysandu garante Roberto Fonseca no comando da equipe

Apesar da derrota por 5 a 1 para o Ferroviário, fora de casa, pela Série C, a diretoria do Paysandu decidiu pela manutenção do treinador Roberto Fonseca. A informação foi confirmada por uma fonte do oliberal.com.

De acordo com a apuração, a diretoria avalia que o treinador não foi o maior culpado pela goleada sofrida diante do Ferroviário. O comando bicolor avalia que o clube sofreu gols muito cedo, em falhas individuais e, depois desse episódio, o clube "desandou".

Segundo o atual regulamento da Série C, cada clube pode demitir treinadores apenas uma vez. O Paysandu já "queimou" essa opção, ao mandar embora Vinícius Eutrópio, na 9ª rodada. Caso Roberto Fonseca seja demitido, o clube precisaria reaproveitar algum outro funcionário da comissão técnica para treinar o time.

O próximo compromisso do Paysandu na Série C será no próximo sábado (18), às 17h, contra o Altos, fora de casa, pela 17ª rodada. A partida terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com.