Águia de Marabá e Paysandu começam a decidir o segundo finalista do Parazão neste sábado; veja

Valendo vaga na grande final do Campeonato Paraense, Águia de Marabá e Paysandu fazem o primeiro duelo pela semifinal da competição, a partir das 17 horas deste sábado, direto do estádio Zinho Oliveira, em Marabá. O confronto terá a melhor de dois jogos e a partida de volta será no dia 29, às 19 horas, no estádio da Curuzu, em Belém. Quem vencer disputa o título contra o vencedor de Remo e Cametá.

Depois de uma sequência de jogos pelo Parazão e Copa do Brasil, o Paysandu volta a campo para um duelo importante, que pode dar ao time o seu 50º troféu estadual. Para tanto, o primeiro compromisso é de extrema importância nas pretensões do elenco comandado pelo técnico Márcio Fernandes.

Na prática, o time terá todos os titulares à disposição, mas isso não garante que o time seja o considerado titular. Isso porque o técnico tem mesclado jogadores para dar ritmo de jogo a quem não costuma entrar nos jogos, além de preservar as principais peças, já que o time joga dia 25 contra o Fluminense, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Quem está de volta ao time é Genílson, o zazgueiro e capitão mostrou confiança para o duelo e espera sair de Marabá com a vantagem no placar. "Será um jogo bastante difícil. Sabemos que tem um desgaste grande da viagem e que o Águia vai dificultar as coisas, mas estamos com um time bem treinado e esperamos conseguir um bom placar", acredita. Do lado aguiano, o time do técnico Mathaus Sodré quer aproveitar o embalo após eliminar o Castanhal para fazer a vantagem em casa, diante da torcida.

A principal garantia do clube marabaense continiua nas mãos do goleiro Axel Lopes, que vem mantendo boa regularidade nos últimos jogos, enquanto o Luam Parede pode ser a referência no ataque. Até aqui, ele fez três gols no Parazão, o último deles no jogo de ida das quartas de final, contra o Castanhal. O Águia chega disposto a lutar pelo primeiro título paraense, batendo na trave nos anos de 2008 e 2010, quando perdeu o título para Remo e Paysandu, respectivamente.

Ficha técnica:

Data: 22/04/2023

Local: Estádio Zinho Oliveira

Hora: 17h

Árbitro: Klever da Costa Lobo

Assistentes: Jhonathan Leone Lopes e Carlos Eduardo Galeno Benevides

Águia de Marabá: Axel Lopes; Bruno Limão, David, Castro, Evandro; Balão Marabá, Luam Parede, Betão, Adauto; Vander e Danilo Cirqueira.

Técnico: Mathaus Sodré

Paysandu: Thiago Coelho; Samuel Santos, Genílson, Wanderson, Igor Fernandes; João Vieira, Kelvi, Ricardinho, Vinícius Leite; Luis Phelipe e Mário Sérgio.

Técnico: Márcio Fernandes.