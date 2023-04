Genílson diz que espera jogo difícil para o Paysandu contra o Águia, pelo Parazão: ‘uma guerra’

Paysandu e Águia de Marabá se enfrentam neste sábado (22) pelo duelo de ida das semifinais do Parazão 2023. Por ter uma campanha melhor na primeira fase do torneio, o Papão entra como favorito para o confronto contra o Azulão. Apesar disso, o capitão bicolor, Genílson, disse que espera um jogo difícil no Zinho Oliveira.

"Tive a oportunidade de jogar lá ano passado e sei que vai ser um jogo difícil agora. Ano passado fizemos um bom placar lá, deixamos o jogo tranquilo, mas por nosso mérito. Deu pra perceber que eles tem uma torcida muito forte. Estamos indo pra esse jogo sabendo que vamos enfrentar uma guerra. Agora é tentar fazer a melhor partida possível e explorar os pontos fracos deles", explicou.

Outro ponto que voltou a ser abordado em entrevistas coletivas no Papão foi a partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Fluminense, que ocorreu no dia 12 de abril. Mesmo já às vésperas do confronto de volta, que será disputado no Mangueirão, no dia 25, a letargia do Bicola no duelo do Maracanã ainda foi discutida.

Questionado sobre se o Paysandu "respeitou demais" o Fluminense, Genílson disse que uma postura reativa durante um adversário tecnicamente superior é necessária. Apesar disso, o capitão criticou a falta de contra-ataques do Bicola, diante do que ele avaliou como "o melhor futebol do Brasil".

"Respeitar nós tínhamos que respeitar mesmo. Hoje eles jogam o melhor futebol do Brasil, não tem jeito. Nós pecamos porque deixamos de jogar o nosso jogo. Fomos pro Rio com uma proposta de contra-ataque, mas não deveríamos ter só esperado o Fluminense. Apesar disso, o respeito ao adversário sempre deve haver, já que somos profissionais", finalizou.

Paysandu e Águia de Marabá se enfrentam às 17h no estádio Zinho Oliveira, em Marabá. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.