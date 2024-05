A um empate do acesso para a Série A2, Paysandu visita o Rio Negro-RR no Brasileiro feminino

A equipe feminina do Paysandu está perto de conquistar o inédito acesso para a Série A2 do Campeonato Brasileiro feminino, a segunda divisão do futebol feminino no país. Para isso, as bicolores só precisam garantir um empate na partida contra o Rio Negro-RR, neste domingo (26/5), a partir das 18h, no Estádio Canarinho, em Boa Vista (RR), pelas quartas de final da Série A3.

Comandadas pela técnica Aline Costa, a equipe do Papão já chega com vantagem para a partida após vencer por 3 a 2 a partida de ida contra o Rio Negro-RR. A expectativa é que as bicolores continuem com a mesma postura ofensiva do primeiro jogo, para conquistar o acesso automático para a segunda divisão.

Esta é a primeira vez que o Paysandu disputa o Brasileiro feminino, chance conquistada após o time garantir o vice-campeonato no Parazão feminino de 2023. Caso garanta o acesso para a Segundona feminina, o time tem chances encontrar o rival, Clube do Remo na competição nacional no próximo ano.

Rio Negro-RR

A equipe do Rio Negro chegou às quartas de final após derrotar o Porto Velho-RO, nas oitavas de final. Com a conquista, a equipe marcou a melhor campanha de uma equipe feminina Roraimense em uma competição nacional.

Agora, a esperança da equipe é reverter a vantagem bicolor em casa, tentando vencer com um gol de diferença, o que deve levar a partida para a disputa de pênaltis.

Ficha técnica

Campeonato Brasileiro feminino - Série A3

Rio Negro-RR x Paysandu

Data: domingo (26/5)

Hora: 18h

Local: Estádio Canarinho, em Boa Vista (RR)

Árbitro: Eliane Nogueira dos Santos

Assistentes: Antonia Soliane Oliveira dos Santos e Luana Flavia Rodrigues