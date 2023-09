Paysandu: torcedores chegam cedo para treino aberto com arrecadação de alimentos

Os torcedores chegaram bem cedo para o treino aberto do Paysandu, marcado para o horário de 9h deste sábado (30), no Estádio Banpará Curuzu, no bairro do Marco, em Belém. É o último treino antes do duelo contra o Amazonas na Série C, marcado para domingo (01/10). O treino trouxe um clima de solidariedade, porque o torcedor precisou levar um quilo de alimento não perecível para entrar no estádio. Tudo o que for arrecadado será destinado para as vítimas do incêndio que atingiu 16 casas no bairro da Sacramenta, em Belém, na última quarta-feira (27).

O pastor evangélico Flávio Alexandre e o filho dele, Inácio, de 11 anos, levaram 2 quilos de arroz e 1 quilo de feijão. "O Paysandu é nossa paixão. Ele chama, a gente tem que atender. A Bíblia diz que temos que ajudar o próximo. Estamos orando pelas pessoas que sofreram com esse incêndio. E esses quilos de alimentos devem ajudar. Uma solidariedade", comenta Flávio.

Inácio e seu pai, o pastor Flávio Alexandre (Foto: Cristino Martins | O Liberal)

Já o torcedor Elpídio Gomes, que mora em Brasília, fez questão de assistir ao treino, porque não vai conseguir ir para o jogo. "Já moro há 20 anos em Brasília, mas não esqueço o Papão nunca. Acompanho de lá todo dia. Quando comprei a passagem para voltar para Brasília, ainda não sabia a data do jogo deste domingo. E a viagem ficou para hoje, sábado. Então vim para o treino doar 1 quilo de arroz por solidariedade e altruísmo. Amor ao irmão, independentemente de torcida ou de credo", destaca.

José Antônio da Silva, popularmente conhecido como Papa do Paysandu, também esteve presente no trieno. Com sua roupa de "Papa". Ele foi um dos moradores que perderam uma casa no incêndio. "Agradeço a todos que da torcida que estão doando. A campanha do Paysando está ajudando a todos. Estou na rua. Venho do Ver-O-Peso, onde trabalho, e fico pela rua", desabafa José.

Papa do Paysandu (Foto: Cristino Martins | O Liberal)

Como pode ser o acesso do Papão?

O Paysandu enfrenta o Amazonas pela terceira vez nesta Série C. O confronto será neste domingo (01/10), às 17h30, no Estádio Mangueirão. Basta o Papão pontuar diante da "Onça-pintada" para conquistar o acesso antecipado e uma vaga na final da Série C 2023.

Contudo, o Paysandu pode garantir uma vaga na Série B sem ao menos entrar em campo. Neste sábado (30), a partir das 19h, Botafogo-PB e Volta Redonda se enfrentam, no Estádio Almeidão, em João Pessoa, em jogo válido pela quinta rodada do quadrangular da Série C. Se o Belo não sair de campo com uma derrota, o Papão garante o acesso antes mesmo de enfrentar o Amazonas, no próximo domingo.