Paysandu estreia uniforme em jogo contra a Ponte Preta e peças serão leiloadas em prol da Amazônia

O Paysandu entra em campo neste sábado (20) para enfrentar a Ponte Preta-SP, na Curuzu, em jogo válido pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, com o novo manto: a "Guardiã". O uniforme é o terceiro da temporada de 2024 e simboliza a relação do clube bicolor com a Amazônia e o povo amazônida.

Além disso, ao final da partida, o Papão irá disponibilizar as peças de todos os jogadores (exceto a dos goleiros) para leilão. O objetivo da ação do Bicola é arrecadar fundos para a Instituição SOS Amazônia, organização dedicada à proteção e conservação da floresta Amazônica.

As camisas serão autografadas pelos jogadores antes das peças irem a leilão. Os lances inicias serão de R$ 450 e estará disponível até o dia 31 de julho.

Camisa representa relação do clube com a Amazônia (Divulgação / Paysandu)

A iniciativa do Paysandu é uma forma de fortalecer a luta contra o desmatamento na região amazônica. O uniforme foi uma criação da própria marca do clube e visa valorizar a cultura e tradição local.

“O Paysandu, com toda a sua representatividade, mantém seu posicionamento em prol da defesa e proteção do meio ambiente. A camisa, além de muito bonita, evidencia as cores da nossa região, que hoje está no centro das atenções e das grandes discussões sobre clima no mundo”, declarou o presidente do clube, Maurício Ettinger.

A partida entre o Paysandu e a Ponte Preta-SP ocorre neste sábado (20), às 18h, no estádio da Curuzu. O duelo é válido pela 16ª rodada da Série B e pode deixa o Bicola mais perto da zona de classificação. O jogo terá cobertura Lance a Lance em OLiberal.com