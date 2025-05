Paulinho, Danilo e Castán são confirmados em reencontro festivo com o Boca após 13 anos

Aos poucos os torcedores corintianos vão conhecendo quais campeões da Libertadores de 2012 estarão no reencontro histórico com o Boca Juniors, rival daquela decisão, em jogo festivo marcado para o dia 5 de julho, novamente no Mercado Livre Arena Pacaembu. Depois de os laterais Fábio Santos e Alessandro terem sido anunciados, agora foi a vez de Paulinho, Danilo e Leandro Castán aparecerem na lista.

A conquista do primeiro e único título do Corinthians na Libertadores ocorreu no dia 4 de julho de 2012, com triunfo por 2 a 0, gols de Emerson Sheik no segundo tempo. Na ida, empate por 1 a 1 em La Bombonera. Agora, 13 anos e um dia depois, brasileiros e argentinos se reencontram sob promessa de um jogo menos tenso e com confusão e mais festivo.

"É impossível esquecer aquela noite. E agora, poder reencontrar os amigos, vestir o manto e sentir o carinho da torcida mais uma vez... vai ser mágico", disse Alessandro, capitão do Corinthians no jogo de 2012 e confirmado na primeira divulgação de atletas.

O capitão corintiano terá a seu lado Paulinho, titular absoluto de toda a campanha e herói da classificação nas quartas de final, ao anotar o gol do triunfo por 1 a 0 sobre o Vasco. Danilo também está confirmado e chega sob o peso de ser decisivo na semifinal com o Santos e autor do passe do primeiro gol na final.

Ao lado de Chicão, Leandro Castán formou a melhor defesa da Libertadores. Ele voltará ao Pacaembu para relembrar seu jogo de despedida do Corinthians. O defensor chorou após o título sobre o Boca Juniors, de malas prontas para a italiana Roma.

Da defesa escalada naquele dia por Tite, falta apenas Chicão confirmar presença. Como ainda está em atividade pelo Cruzeiro, o goleiro Cássio não deve participar do evento. Parceiro de Paulinho, Ralf também ainda joga profissionalmente no Vila Nova e deve ser o "segundo desfalque." Os demais titulares ainda para confirmar a vaga são Alex, Jorge Henrique e Emerson Sheik.