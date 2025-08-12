Capa Jornal Amazônia
Paris Saint-Germain oficializa a contratação do zagueiro ucraniano Illia Zabarnyi até 2030

Estadão Conteúdo

O Paris Saint-Germain oficializou nesta segunda-feira a contratação do zagueiro ucraniano Illia Zabarny. O jogador, de 22 anos, é o segundo reforço do time francês nesta janela de transferências. O atleta chega para ser a primeira opção no banco de reservas para o miolo de zaga.

Para ficar com o defensor, o clube parisiense desembolsou a quantia de 62 milhões de euros (algo em torno de R$ 391,6 milhões). Ele assinou um vínculo por cinco temporadas e vai usar a camisa 6 neste novo ciclo.

Revelado nas categorias de base do Dínamo de Kiev, o reforço do PSG se transferiu para o futebol inglês em 2023 para defender o Bournemouth. Eficiente no jogo aéreo, e com boa saída de bola, ele se destacou pelo clube.

Em entrevista ao site oficial do clube, o jogador comentou sobre o desafio de vir atuar no futebol europeu e vestir a camisa do atual campeão da Champions League.

"Estou muito feliz por me juntar ao Paris Saint-Germain, o melhor clube do mundo com o melhor projeto. Estou aqui para dar tudo de mim em campo e mal posso esperar para estrear e conhecer os torcedores", afirmou.

Enquanto o jogador ucraniano começa a se integrar à nova rotina da equipe, um velho conhecido está de saída. O goleiro Gianluigi Donnarumma não faz mais parte do elenco e deve se transferir para o Manchester United.

Ele ficou fora da lista de relacionados para o confronto desta quarta-feira, contra o Tottenham, em jogo válido pela Supercopa da Uefa. Para o seu lugar, o PSG contratou o goleiro Lucas Chevalier, do Lille.

futebol

Paris Saint-Germain

Illia Zabarnyi

contratação
