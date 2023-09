Visitantes vencem nas quartas de finais I do Paraense B1; Wallace, do Santa Rosa, é artilheiro

Às quartas de finais I do Campeonato Paraense B1 terminou com vitória dos visitantes. Com o primeiro jogo do mata-mata neste fim de semana, Carajás x Santa Rosa e Paragominas x Canaã, foram finalizados em 0x1.

No sábado (16), o Santinha foi até o estádio Rosenão, enfrentar os donos da casa. Aos cinco minutos do primeiro tempo, Waldson saiu do gol, Wallace recebeu a bola, dominou e marcou o gol da vitória. Com isso, o atacante se tornou artilheiro da competição, com cinco gols.

“Esse gol foi muito importante, e agora eu sou artilheiro da competição. Meus parabéns vai para toda a equipe, não só para mim, pela entrega que foi. A logística da viagem é muito pesada, chegamos muito cansados, mas nos dedicamos até o final. Agora é voltar para Belém, descansar vê o que erramos no jogo para conseguir acertar. Na próxima partida é chegar e conseguir a classificação”, disse o goleador.

Já Paragominas x Canaã, ocorreu neste domingo (17), na Arena Verde, em Paragominas. O gol saiu nos acréscimos com Vitinho.

As equipes se enfrentam em partida de volta na próxima quarta-feira (20).

Vale lembrar que as outras disputas da competição estão suspensas. Os jogos entre União Paraense x Sport Belém e Esmac x São Raimundo-PA não ocorreram por conta de ordens do TJD-PA. O órgão acatou a denúncia do Izabelense, que aponta possível escalação irregular de jogadores do Sport Belém na primeira fase.