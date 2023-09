TJD-PA suspende partidas da Segundinha do Parazão, após denúncia do Izabelense

A Segundinha do Parazão mais uma vez é apontada de possíveis irregularidades. O Tribunal de Justiça Desportiva do Estado (TJD-PA), acatou a denúncia feita pela equipe do Izabelense, que apontam algumas situações irregulares de atletas do Sport Belém, na primeira fase competição, que levará dois clubes à elite do futebol paraense em 2024. Após a acatar o pedido, o TJD-PA decidiu de forma liminar, suspender as partidas das equipes classificadas dos grupos B e C, que seriam disputadas a partir desta semana, já que podem ter mudanças nos pontos e consequentemente nas equipes classificadas e rebaixadas.

A denúncia do Frangão da Estrada pode rebaixar o Sport Belém. O Izabelense alega que o Dragão da Maracangalha teria utilizado sete jogadores de forma irregular, com contratos de atletas não profissionais, porém, o regulamento afirma que só pode relacionar cinco atletas nesse modelo de inscrição. A partida em que ocorreu a possível irregularidade ocorreu no jogo Sport Belém 3 x 2 Fonte Nova.

Em caso de punição dada ao Sport Belém, o Dragão da Maracangalha perderá os pontos do jogo e será rebaixada. Por outro lado, o Fonte Nova permaneceria na Segundinha e o Izabelense herdaria a vaga na próxima fase do Parazão. Enquanto a dois confrontos seguem mantidos para o próximo final de semana, são eles: Paragominas x Canaã e Carajás x Santa Rosa.

Nota da FPF

"Após receber pedido de liminar com caráter de urgência sobre uma possível irregularidade de escalação de atleta do Sport Clube Belém, requerido pelo Izabelense, ainda pela primeira fase do Campeonato Paraense B1 desta temporada, o Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD/PA), por meio de sua autonomia e independência, concedeu medida liminar ao suspender liminarmente a realização das partidas marcadas em que a equipe denunciada, Sport Clube Belém, iria disputar, assim como os compromissos das equipes do Grupo B e do Grupo C da fase classificatória, visto uma possível mudança de pontuação e confrontos em caso de desfechos sobre o assunto. As demais partidas da segunda fase do Parazão B1 seguem marcadas com seus respectivos chaveamentos".