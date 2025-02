Terror dos treinadores? Bragantino já 'demitiu' quatro técnicos adversários no Parazão; entenda

O Bragantino vive um bom momento no Campeonato Paraense. A campanha do Tubarão tem surpreendido positivamente. O clube bragantino está na vice-liderança da tabela, com 13 pontos. Mas, além das vitórias, uma curiosidade chamou a atenção. Até o momento, quatro treinadores já foram demitidos no Parazão, sendo que todas ocorreram após eles enfrentarem o time de Bragança.

A primeira equipe a trocar o comando no Campeonato Paraense foi o Santa Rosa. O Santinha, que vinha de um revés para o Independente, demitiu o técnico Pedro Chaves após a derrota para o Bragantino na segunda rodada da competição. Para o lugar do treinador, Thiago Eduardo assumiu o Macaco-Prego.

Já na rodada seguinte, a vítima foi Carlos Pereira, dispensado do Caeté após a derrota por 2 a 1 no "Clássico da Farinha". O técnico não resistiu a mais uma derrota na competição e foi demitido. Léo Goiano, ex-Remo, foi contratado para o lugar do ex-treinador.

Outro que não passou de um jogo contra o Tubarão foi Márcio Fernandes. O então técnico bicolor foi dispensado do clube logo após um empate sem gols diante da equipe bragantina, na quinta rodada do campeonato. O treinador chegou no Paysandu em 2024 e salvou o time do rebaixamento na Série B e teve o contrato renovado para 2025.

Em entrevista coletiva, Felipe Albuquerque, executivo do Bicola, disse que "sequência de más atuações" derrubaram o técnico. Logo em seguida, o Papão anunciou a contratação do ex-Vila Nova Luizinho Lopes para dar continuidade na temporada.

Por último, Rodrigo Reis foi demitido do Cametá após o time perder por 2 a 0, na sexta rodada do Parazão. O treinador estava em sua terceira passagem pelo Mapará. Na primeira passagem, ficou marcado na história da equipe ao conquistar o acesso à elite do futebol paraense em 2022.

No entanto, após amargar três derrotas na competição, sendo a última para o Tubarão, acabou perdendo o cargo. O auxiliar-técnico Jhon Fabricio Duarte, professor de educação física e formado na Esmac, vai assumir o comando da equipe até o fim da competição.

Em contrapartida, o Bragantino segue surpreendendo positivamente no campeonato. Sob o comando de Robson Melo, o Tubarão tem quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota na disputa. Com isso, o clube chegou a 13 pontos na tabela e assumiu a vice-liderança do Parazão. O Paysandu pode ultrapassar o Bragantino caso vença o Independente nesta segunda-feira (17).