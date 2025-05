Paysandu x Remo: onde assistir ao vivo e as escalações da final do Parazão hoje (07/05)

Paysandu x Remo disputam a final do Parazão 2025 nesta quarta-feira (07/05). O Re-Pa será realizado às 21h (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, em Belém (PA). Confira onde assistir e as escalações do jogo:

Onde assistir Paysandu x Remo ao vivo?

A partida ​​poderá ser assistida pela TV Cultura (PA) e pelo canal Esporte na Cultura, no Youtube, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Ambos Remo e Paysandu acumularam 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota na primeira fase do Parazão 2025.

Nas etapas seguintes, o Paysandu eliminou o Capitão Poço por 2 a 0 e superou o Águia de Marabá por 3 a 1.

Já o Remo passou por uma vitória de 2 a 0 sobre o Santa Rosa e outra de 2 a 1 contra a Tuna Luso.

O último Re-Pa foi realizado no dia 23 de fevereiro, pela 7° rodada da primeira fase do Parazão, e terminou em empate de 1 a 1.

Paysandu x Remo: prováveis escalações

Paysandu: Sem informações. Técnico: Luizinho Lopes.

Remo: Sem informações. Técnico: Daniel Paulista.

FICHA TÉCNICA

Paysandu x Remo

Campeonato Paraense

Local: Estádio Jornalista Edgar Proença, em Belém (PA)

Data/Horário: 17 de fevereiro de 2025, 20h