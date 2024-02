Na briga contra rebaixamento, três times ainda não venceram na atual edição do Parazão

O Campeonato Paraense 2024 chegou na metade da disputa da primeira fase. Com quatro rodadas disputadas pela maioria dos times, apenas três ainda não venceram na competição: Águia, Castanhal e Canaã. Sem vitórias, esses times brigam contra as últimas duas posições da tabela, que resultam em rebaixamento para a segunda divisão.

Águia (atual campeão paraense), Castanhal (completa 100 anos este ano) e Canaã (estreia na elite estadual), ainda não sabem o que é vitória na edição do Paraense deste ano e ocupam as três últimas posições da classificação geral. Águia tem 3 pontos, Castanhal e Canaã têm apenas 2 pontos. O Falcão amarga a lanterna do campeonato por ter um saldo pior que o Japiim.

O Azulão de Marabá vive a “maldição” do título do Parazão ganho por times do interior do estado. Em 2012, o Independente foi rebaixado para a segunda divisão depois de ter sido o primeiro time fora de Belém a ganhar o título estadual. Em 2013, o Cametá não conseguiu classificação para as semifinais em nenhum dos dois turnos do estadual daquele ano, depois de ter batido o Remo na grande final de 2012.

No ano do centenário do clube, o Castanhal investiu em nomes conhecidos no futebol como Gedoz, Vitor Junior, Leleu e Carlos Alberto, ex-Paysandu em 2015. Apesar dos esforços, o técnico Wilton Bezerra ainda não venceu nenhuma partida no campeonato. Na última rodada, contra a Tuna, o Japiim vencia a partida até os 51 minutos do segundo tempo, mas cometeu o pênalti e tomou o empate no último lance do jogo.

Já o Canaã está jogando pela primeira vez a elite do Parazão. Campeão da segunda divisão do ano passado, o Falcão vem enfrentando dificuldades e amarga a lanterna da competição, com apenas 2 pontos conquistados e possui a pior defesa com 9 gols sofridos em quatro rodadas.

Águia e Canaã já trocaram de técnicos na competição. O Azulão repatriou o técnico Mathaus Sodré, campeão estadual pelo clube no ano passado. O Falcão demitiu Emerson Almeida, técnico campeão do Paraense B1 em 2023, e contratou o experiente Léo Goiano. No Castanhal, Wilton Bezerra segue no comando do clube, apesar de ainda não ter conquistado uma vitória na competição