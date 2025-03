Águia e Bragantino entram com pedido para realização do jogo das quartas de final do Parazão

O Águia de Marabá e o Bragantino protocolaram um pedido à Federação Paraense de Futebol (FPF) para a realização da partida entre as equipes, válida pelas quartas de final do Campeonato Paraense. Os clubes solicitam que o jogo seja realizado no dia 23 de março, no estádio Diogão.

O principal argumento das equipes é que a partida não seria afetada, independentemente do resultado dos recursos feitos por Remo, Capitão Poço, Tuna Luso e Bragantino, punidos por conta da inscrição irregular de jogadores no campeonato.

Além disso, o Azulão e o Tubarão alegam que o pedido "visa minimizar os prejuízos financeiros suportados pelos clubes, bem como pela organizadora da competição".

As assessorias do Bragantino e do Águia de Marabá informaram que os clubes ainda não obtiveram resposta da Federação Paraense de Futebol (FPF) sobre o pedido. A reportagem entrou em contato com a assessorias da FPF e aguarda retorno.

Relembre o caso

O Campeonato Paraense está paralisado desde o dia 7 de março por conta da inscrição irregular de jogadores com menos de 20 anos e sem contrato profissional. Inicialmente, Tuna e Capitão Poço foram punidos com a perda de sete e 18 pontos, respectivamente. A situação rebaixou o CAP e tirou a Águia Guerreira da zona de classificação.

Após o julgamento dos dois times, Remo e Bragantino também foram julgados e receberam a punição de seis pontos cada.

Com isso, o Leão Azul caiu da liderança para o terceiro lugar, enquanto o Bragantino, que era o terceiro na tabela, foi para o quarto, ambos com 11 pontos. Apesar da mudança, os confrontos de Remo e Tubarão permaneceram os mesmos.

Mesmo sem a punição, o time azulino enfrentaria o Santa Rosa (8º), enquanto o Bragantino (3º) enfrentaria o Águia de Marabá (6º). Com isso, as duas equipes pretendem realizar a partida para agilizar o processo e evitar despesas mais altas para ambas.

Confira a tabela das quartas de final (considerando as punições)

Paysandu (1º) x São Francisco (8º)

Castanhal (2º) x Cametá (7º)

Remo (3º) x Santa Rosa (6º)

Bragantino (4º) x Águia de Marabá (5º)