Jovem morre em acidente durante competição de velocross

Na tarde do último domingo (5), a jovem motociclista Gabriela Valentini, de 17 anos, morreu em um acidente de moto durante disputa na primeira etapa do Campeonato Paranaese de Velocross 2023, no município da Lapa, Região Metropolitana de Curitiba. A jovem competia na categoria VXF Especial quando perdeu o controle e capotou na motocicleta.

A equipe de socorro que estava presente no campeonato prestou os primeiros socorros antes de conduzir a piloto até o Hospital Regional São Sebastião na Lapa, mas ela não resistiu aos ferimentos.

Velocross

O velocross é um esporte semelhante ao motocross, porém sem saltos e obstáculos, apenas em pistas fechadas com chão de terra batida e lama. Apesar de ter menos desafios técnicos, a modalidade ainda apresenta riscos como qualquer outra, principalmente pela alta velocidade. Mesmo sabendo disso, a atleta sempre mostrava sua paixão pelo esporte através de suas redes sociais.

A Federação Paranaense de Motociclismo do Paraná (FPRM) lamentou o ocorrido através das redes socias e disse ainda que Gabriela deixou seu nome na galeria de pilotos vencedores de velocross, no Paraná e no Brasil.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)