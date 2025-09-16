Capa Jornal Amazônia
Paraguaio Alexis Duarte tem Gómez como exemplo e mira conquistas em apresentação no Santos

Ele ressaltou a tradição e os grandes nomes que vestiram a camisa alvinegra

Estadão Conteúdo
fonte

Paraguaio Alexis Duarte (Reprodução / Instagram @santosfc)

O Santos oficializou nesta terça-feira a chegada do zagueiro Alexis Duarte, de 25 anos. O defensor paraguaio assinou vínculo até 2029 e recebeu a camisa 23 em evento realizado no CT Rei Pelé, que contou com a presença do ex-zagueiro Domingos, ídolo do clube.

Durante a entrevista coletiva, Duarte destacou a importância do contato que teve com Gustavo Gómez, capitão do Palmeiras e um dos principais defensores do futebol brasileiro nos últimos anos. "Quando estive na seleção, o Gustavo falou muito sobre o futebol daqui. Se colocou à disposição para me ajudar no que precisasse. É um grande defensor e espero também marcar meu nome, como outros paraguaios que jogaram no Brasil", disse.

O reforço mostrou entusiasmo com a oportunidade de defender o Santos, ressaltando a tradição e os grandes nomes que vestiram a camisa alvinegra. "Estou muito feliz de estar num clube grande como o Santos, onde já passaram jogadores como Pelé e Neymar. Vou trabalhar muito para ajudar o clube e conquistar títulos", afirmou.

Duarte lembrou ainda do processo de negociação com o Spartak Moscou, seu antigo clube. Segundo ele, a conversa avançou em ritmo acelerado nas últimas semanas. "Desde o primeiro momento, manifestei interesse. Pedi para meu agente colocar força na negociação. No fim, deu certo e pudemos fechar o acordo", contou.

Com experiência de quatro temporadas no futebol russo, o zagueiro destacou o aprendizado no Spartak. "Foi uma experiência muito boa, em um clube grande e com um futebol intenso. Aprendi bastante e quero trazer esse conhecimento agora para o Santos", disse.

Versátil, Duarte ressaltou que pode atuar também como lateral, função que desempenhou em momentos de sua carreira no Paraguai. "Já joguei de lateral, não terei problemas se o treinador precisar de mim nessa posição. Quero ajudar onde for necessário", garantiu.

Por fim, o jogador projetou ambições no novo desafio. "A expectativa é grande. Quero conquistar títulos e ser lembrado aqui, como o Domingos. Espero escrever uma história importante com esta camisa", concluiu o defensor.

.
