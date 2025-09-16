Paraguaio Alexis Duarte tem Gómez como exemplo e mira conquistas em apresentação no Santos Ele ressaltou a tradição e os grandes nomes que vestiram a camisa alvinegra Estadão Conteúdo 16.09.25 14h38 Paraguaio Alexis Duarte (Reprodução / Instagram @santosfc) O Santos oficializou nesta terça-feira a chegada do zagueiro Alexis Duarte, de 25 anos. O defensor paraguaio assinou vínculo até 2029 e recebeu a camisa 23 em evento realizado no CT Rei Pelé, que contou com a presença do ex-zagueiro Domingos, ídolo do clube. Durante a entrevista coletiva, Duarte destacou a importância do contato que teve com Gustavo Gómez, capitão do Palmeiras e um dos principais defensores do futebol brasileiro nos últimos anos. "Quando estive na seleção, o Gustavo falou muito sobre o futebol daqui. Se colocou à disposição para me ajudar no que precisasse. É um grande defensor e espero também marcar meu nome, como outros paraguaios que jogaram no Brasil", disse. O reforço mostrou entusiasmo com a oportunidade de defender o Santos, ressaltando a tradição e os grandes nomes que vestiram a camisa alvinegra. "Estou muito feliz de estar num clube grande como o Santos, onde já passaram jogadores como Pelé e Neymar. Vou trabalhar muito para ajudar o clube e conquistar títulos", afirmou. Duarte lembrou ainda do processo de negociação com o Spartak Moscou, seu antigo clube. Segundo ele, a conversa avançou em ritmo acelerado nas últimas semanas. "Desde o primeiro momento, manifestei interesse. Pedi para meu agente colocar força na negociação. No fim, deu certo e pudemos fechar o acordo", contou. Com experiência de quatro temporadas no futebol russo, o zagueiro destacou o aprendizado no Spartak. "Foi uma experiência muito boa, em um clube grande e com um futebol intenso. Aprendi bastante e quero trazer esse conhecimento agora para o Santos", disse. Versátil, Duarte ressaltou que pode atuar também como lateral, função que desempenhou em momentos de sua carreira no Paraguai. "Já joguei de lateral, não terei problemas se o treinador precisar de mim nessa posição. Quero ajudar onde for necessário", garantiu. Por fim, o jogador projetou ambições no novo desafio. "A expectativa é grande. Quero conquistar títulos e ser lembrado aqui, como o Domingos. Espero escrever uma história importante com esta camisa", concluiu o defensor. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Santos FC Alexis Duarte COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Contra o Atlético-GO, Remo busca a primeira vitória em casa no returno da Série B Leão Azul volta a jogar no Baenão e tenta voltar a vencer com o mando de campo na Segundona 16.09.25 13h46 MMA Sport Club Crawford vence Canelo e faz história no boxe com mais um título 16.09.25 12h12 Futebol Leão, um time que pontua desapontando 16.09.25 12h08 Futebol Remo inicia venda de ingressos para partida contra o Atlético-GO, no Baenão Partida ocorre às 20h30 do sábado (20) e é válida pela 27ª rodada da Série B 16.09.25 10h57 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (16/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Champions League, Liga dos Campeões da AFC, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta terça-feira 16.09.25 7h00 Futebol Remo inicia venda de ingressos para partida contra o Atlético-GO, no Baenão Partida ocorre às 20h30 do sábado (20) e é válida pela 27ª rodada da Série B 16.09.25 10h57 MMA Paraense lamenta derrota para norte-americana no UFC, mas parabeniza rival: 'Fez o jogo dela' Lutadora perdeu por pontos no último sábado (13), no Noche UFC, para Tatiana Suarez 16.09.25 9h25 MMA Sport Club Crawford vence Canelo e faz história no boxe com mais um título 16.09.25 12h12