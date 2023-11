Paraguai alega roubo e abandona final da Copa do Mundo de Futsal de Nanismo

Sediada na Argentina, a final da Copa do Mundo de Futsal de Nanismo terminou com problemas. A seleção do Paraguai acusou o anfitrião, com quem disputava o título, de "roubo" e decidiu deixar a quadra antes do apito final do jogo. Com isso, acabaram dando o título aos argentinos. Segundo os paraguaios, houve benefício aos adversários.

O goleiro do Paraguai, Eduardo Martínez, disse, em entrevista a uma emissora argentina, que "é óbvio que é um roubo o que estão fazendo com a gente. Nós já ganhamos outras duas Copas antes, e vencemos com garra e coragem, não roubando", disparou.

Partida

O Paraguai começou o jogo em vantagem, abrindo o placar com 1 a 0. No desenrolar do jogo, a Argentina virou para 3 a 1, todos gols de pênalti. O clima no estádio em Buenos Aires era hostil: um jogador da seleção paraguaia foi atingido pelo cuspe de um torcedor quando cobrava um lateral.

Após isso, os jogadores foram para o vestiário e a partida foi interrompida enquanto a organização decidia o que fazer. O Paraguai decidiu não voltar para o jogo - os atletas apenas agradeceram a torcida que estava presente para apoiá-los.

De acordo com a coordenadora do Mundial, Silvia Rojas, houve conversas com o elenco e que "tentaram de tudo" para convencer os paraguaios a voltar para a partida, inclusive trocar o árbitro, mas não adiantou.