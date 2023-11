Brasil x Irã: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (11/11) pela Copa do Mundo Sub-17

As equipes Brasil x Tunísia disputam neste sábado (11/11) primeira rodada da Copa do Mundo Sub-17. O jogo inicia às 09h (horário de Brasília), no Estadio Único Diego Armando Maradona, em Tolosa, Argentina. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Brasil x Irã ao vivo?

A partida Brasil x Irã poderá ser assistida pela SporTV e pela CazéTV, a partir das 09h (horário de Brasília).

Como Brasil x Irã chegam para o jogo?

A seleção brasileira sub-17 é a atual campeã da competição, acumulando títulos de 1997, 1999, 2003 e 2019. A equipe foi campeã no Campeonato Sul-Americano, realizado ao longo de abril de 2023. A final foi disputada contra a Argentina e terminou com placar de 3 a 2.

Já a equipe iraniana vem direto do Campeonato Asiático Sub-16. Nessa competição, o time caiu na semifinal para o Japão, com placar de 3 a 0. Antes e ao longo de 2023, a seleção venceu Afeganistão por 6 a 1, empatou com Qatar por 0 a 0, venceu Coreia do Sul por 2 a 0 e derrotou Yemen nos pênaltis após empate sem gols.

Brasil x Irã: prováveis escalações

Irã: sem informações.

Brasil: Phillipe Gabriel; Pedro Lima, Vitor Reis, Da Mata e Souza; Luiz Gustavo, Camilo e Dudu; Lorran, Rayan e Kauã Elias. Técnico: Phelipe Leal.

FICHA TÉCNICA

Brasil x Irã

Copa do Mundo Sub-17

Local: Estádio Adelmar da Costa Carvalho, em Recife (PE)

Data/Horário: 10 de novembro de 2023, 21h30