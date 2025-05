Vitória x Defensa y Justicia: onde assistir e escalações do jogo de hoje (06/05) pela Sudamericana

Vitória x Defensa y Justicia disputam hoje, terça-feira (06/05), a 4° rodada da Copa Sul-Americana. O jogo ocorre às 19h (horário de Brasília), no Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Vitória x Defensa y Justicia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 2 e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas da Copa Sulamericana, o Vitória empatou com a Universidad Católica EQU por 1 a 1, empatou sem gols com o Defensa y Justicia e perdeu para o Cerro Largo por 1 a 0.

Além de seu empate sem gols com o Vitória, Defensa y Justicia passou por um empate sem gols com o Cerro Largo e uma derrota de 3 a 1 para a Universidad Católica do Equador.

VEJA MAIS

Vitória x Defensa y Justicia: prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo (Alexandre Fintelman); Raúl Cáceres, Lucas Halter, Edu e Hugo; Ricardo Ryller, Ronald e Wellington Rato; Erick, Gustavo Mosquito e Janderson (Carlinhos). Técnico: Thiago Carpini.

Defensa y Justicia: Bologna; Tobías Rubio, Emanuel Aguilera, Rafael Delgado e Alexis Soto; Gutiérrez, César Perez e Lucas González; Francisco González, Gaston Togni e Abiel Osorio. Técnico: Pablo de Muner.

FICHA TÉCNICA

Vitória x Defensa y Justicia

Copa Sudamericana 2025

Local: Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA)

Data/Horário: 06 de maio de 2025, 19h