Paraense Flávia Souza integra staff de campeão mundial de marcha atlética A fisioterapeuta atua junto à equipe de Bonfim para garantir que o marchador chegue às provas em plena forma O Liberal 21.09.25 18h03 Flávia junto ao atleta Caio Bonfim e da treinadora Gia Sena. (Instagram / @fsfaria) O mundo do atletismo ganhou um toque paraense no topo do pódio. Neste final de semana, o marchador brasileiro Caio Bonfim conquistou a medalha de ouro no Campeonato Mundial de Atletismo em Tóquio — e, ao seu lado, no staff, estava a fisioterapeuta paraense Flávia Souza Faria, especialista em desportiva e terapia manual / osteopatia. Flávia atua junto à equipe de Bonfim para garantir que o marchador chegue às provas em plena forma. Ela destaca que sua relação com o atleta vai muito além do modelo convencional de fisioterapia. “Foram dias de muito aprendizado, suor e dedicação ao esporte. Como fisioterapeuta esportiva, meu papel vai além da prevenção e recuperação: é estar presente, entender a rotina, e contribuir para uma performance segura e eficiente”, afirma Flávia. VEJA MAIS Fisioterapeuta paraense fala sobre participação nas Paralimpíadas 2024 e destaca momento marcante Kamila Teixeira realizou sonho e chegou a sua terceira edição de Jogos Paralímpicos como membro da delegação brasileira em Paris Fisioterapeuta ressalta a importância do acompanhamento à atletas profissionais e amadores Na semana do dia do fisioterapeuta, o profissional Lucas Alves reafirmou a posição essencial da fisioterapia na vida de quem pratica esportes Paysandu: fisioterapeuta revela evoluções no tratamento das lesões de Ricardinho e Bileu Titulares antes das contusões, Bileu e Ricardinho não entraram em campo na Sèrie C Na prova, Bonfim viveu um momento histórico. Nos quilômetros finais, conseguiu ultrapassar o chinês e o espanhol que lideravam a disputa e entrou no estádio em ritmo acelerado, acreditando ainda lutar apenas por um lugar no pódio. A surpresa veio ao ver a faixa de chegada: “meu Deus, eu vou ser campeão do mundo!”, recordou o marchador, emocionado. Flávia também comenta sobre os desafios específicos da marcha, esportividade que exige técnica rigorosa, resistência física destacada e foco mental constante. “A marcha exige técnica, resistência e foco, poder observar de perto a entrega desse atleta e apoiá-lo com intervenções precisas, reforçou ainda mais meu amor pelo que faço”. Natural de Belém, Flávia Souza reforça o time de profissionais que acompanham Caio Bonfim e teve participação direta na preparação do atleta para a conquista do título mundial. 