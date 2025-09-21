Capa Jornal Amazônia
Paraense Flávia Souza integra staff de campeão mundial de marcha atlética

A fisioterapeuta atua junto à equipe de Bonfim para garantir que o marchador chegue às provas em plena forma

O Liberal
fonte

Flávia junto ao atleta Caio Bonfim e da treinadora Gia Sena. (Instagram / @fsfaria)

O mundo do atletismo ganhou um toque paraense no topo do pódio. Neste final de semana, o marchador brasileiro Caio Bonfim conquistou a medalha de ouro no Campeonato Mundial de Atletismo em Tóquio — e, ao seu lado, no staff, estava a fisioterapeuta paraense Flávia Souza Faria, especialista em desportiva e terapia manual / osteopatia.

Flávia atua junto à equipe de Bonfim para garantir que o marchador chegue às provas em plena forma. Ela destaca que sua relação com o atleta vai muito além do modelo convencional de fisioterapia. “Foram dias de muito aprendizado, suor e dedicação ao esporte. Como fisioterapeuta esportiva, meu papel vai além da prevenção e recuperação: é estar presente, entender a rotina, e contribuir para uma performance segura e eficiente”, afirma Flávia.

Na prova, Bonfim viveu um momento histórico. Nos quilômetros finais, conseguiu ultrapassar o chinês e o espanhol que lideravam a disputa e entrou no estádio em ritmo acelerado, acreditando ainda lutar apenas por um lugar no pódio. A surpresa veio ao ver a faixa de chegada: “meu Deus, eu vou ser campeão do mundo!”, recordou o marchador, emocionado.

Flávia também comenta sobre os desafios específicos da marcha, esportividade que exige técnica rigorosa, resistência física destacada e foco mental constante. “A marcha exige técnica, resistência e foco, poder observar de perto a entrega desse atleta e apoiá-lo com intervenções precisas, reforçou ainda mais meu amor pelo que faço”.

Natural de Belém, Flávia Souza reforça o time de profissionais que acompanham Caio Bonfim e teve participação direta na preparação do atleta para a conquista do título mundial.

