Fisioterapeuta ressalta a importância do acompanhamento à atletas profissionais e amadores

É muito comum no mundo dos esportes os atletas fazerem fisioterapia por conta de lesões ou para minimizar os impactos do alto nível de esforço físico. Na semana do “dia do fisioterapeuta”, celebrado no dia 13 de setembro, a equipe de esportes de O Liberal conversou com o fisioterapeuta esportivo Lucas Alves, que ressaltou a importância do profissional da área na vida de atletas.

“Na fisioterapia esportiva o principal foco é minimizar o risco de lesão. O atleta machucado não produz e isso não é interessante nem para o atleta e nem para os clubes. Então, o papel da fisioterapia é justamente minimizar o risco de lesões, ou seja, dizer que as lesões não irão existir, isso é utópico, mas quando elas surgirem, que a recuperação deste atleta seja mais rápida e segura para que ele possa voltar rapidamente às suas atividades, seja um atleta profissional, amador ou praticante de atividade física”, explicou.

Lucas Alves comenta os benefícios da fisioterapia no esporte. (Cristino Martins / O Liberal)

Esse trabalho de prevenção é realizado por Lucas, que inicia avaliando o atleta, seja profissional ou amador, para entender quais problemas físicos a pessoa possui, levando em consideração fatores externos. Tudo isso é feito para minimizar as lesões, que não são impossíveis de ocorrer.

“O primeiro passo é realizar uma boa avaliação, esta é a chave para um tratamento de sucesso. Ao entender o problema físico deste atleta, por meio de testes específicos, é importante também levar em consideração fatores externos, como a qualidade do sono, nível de estresse e ansiedade, relações com familiares e amigos, entre outros. Hoje entendemos que estes fatores estão diretamente relacionados com a propensão de lesões”, contou.

“As lesões irão existir de qualquer maneira, mas possuímos formas de amenizar esses riscos e isso começa com uma boa e complexa avaliação pré-participação, com uma série de testes físicos e funcionais para identificar quais atletas estão mais propensos a lesões e quais tipos de lesão, buscamos encontrar assimetrias e limitações de mobilidade, além de recolher o histórico de lesões anteriores. Através dessa análise elaboramos protocolos de prevenção específicos para cada atleta e suas necessidades”, completou.

Lucas Alves, fisioterapeuta. (Cristino Martins / O Liberal)

Ainda segundo o Lucas, o profissional da fisioterapia é essencial para que quem é atleta se sinta seguro com o próprio físico na hora de praticar esportes.

“O atleta que conta com o suporte de um bom fisioterapeuta vai se sentir mais confiante, pois sabe que estará sempre preparado para os desafios e caso precise passar por um processo de reabilitação, estará bem amparado e voltará a ativa em curtos períodos, isso faz com que o atleta consiga alcançar o máximo de seu desempenho”, afirmou.

A recomendação do fisioterapeuta é que mesmo quem é atleta amador realize um acompanhamento com fisioterapeutas, para entender o corpo e não precisar procurar o profissional somente após uma lesão.

“Infelizmente nem todo atleta recreacional tem condições e acesso a um bom fisioterapeuta, e as evidências nos mostram que estes são os que mais sofrem com lesões, justamente por não terem esse acompanhamento. Então, se você pretende iniciar uma atividade física ou já pratica algum esporte, procure um bom fisioterapeuta esportivo para lhe acompanhar, faça uma avaliação funcional, entenda o seu corpo e confie em quem vai te ajudar. Prevenção é o segredo do sucesso no esporte”, finalizou.