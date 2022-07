Paraense conquista segundo lugar em competição paralímpica militar em São Paulo

O paraense Maycon Costa, fuzileiro naval reformado da Marinha do Brasil, ficou em segundo lugar no Torneio Bicentenário da Independência, ocorrido no último domingo (10). Disputando no tiro esportivo, ele concorreu contra mais de 40 outros atletas de todo o Brasil. Durante a programação, também ocorreram as disputas paralímpicas das Olimpíadas do Exército e o soldado Douglas Ferreira Soares, que representou o Comando Militar do Norte (CMN) na modalidade tiro com arco, conquistou o quinto lugar.

Segundo Maycon, a conquista na competição foi uma motivação a mais para buscar outros títulos na modalidade paralímpica e em eventos importantes.

“Tenho pouco tempo na modalidade e essa foi a minha segunda competição. Ter conquistado o segundo lugar no Torneio Bicentenário da Independência foi uma vitória importante para mim, pois me fez descobrir que tenho talento nesse esporte. Com bastante treino e perseverança posso alcançar o alto rendimento. Agora, estou focando em uma vaga nos Jogos Parapan-Americanos e futuramente em uma vaga nas Paraolimpíadas de 2024”, declara o atleta.

Por meio de uma parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), as disputas do Torneio Bicentenário da Independência e das Olimpíadas do Exército 2022 ocorreram juntas na Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx), em Campinas (SP).

No Torneio Bicentenário da Independência, as disputas foram na modalidade tiro esportivo, para 58 militares e agentes de segurança pública com deficiências. E nas Olimpíadas do Exército, cerca de 16 militares reformados disputaram na modalidade de tiro com arco. Esses militares foram divididos em três categorias, de acordo com as deficiências físicas: Standing (ARST) - para ficar de pé, ARW1 - para mover o tronco e ARW2 - pouco movimento no tronco.

Paralimpiadas do Exército Maycon Costa recebendo a premiação no Torneio Bicentenário da Independência - Reprodução: Divulgação Maycon Costa durante a competição paralímpica de Tiro Esportivo - Reprodução: Arquivo Pessoal Douglas Ferreira Soares durante as Olimpíadas do Exército de 2022 - Reprodução: CMN Ferreira Soares durante competição paralímpica de Tiro com Arco nas Olimpíadas do Exército de 2022 - Arquivo Pessoal

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)