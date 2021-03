Para Mauro Cezar, Gabigol é um problema maior para a diretoria do Flamengo do que para Ceni

A forma como a diretoria do Flamengo está tratando o caso do atacante Gabriel Barbosa, flagrado em um cassino clandestino no último domingo em São Paulo, vem incomodando o jornalista Mauro Cezar Pereira. Para o jornalista, Gabigol "errou feio" e o clube deveria demonstrar que não concorda com a conduta do atleta.

"O vice-presidente jurídico do clube, Rodrigo Dunshee de Abranches já disse que o Flamengo não vai se meter, é uma questão pessoal. Evidentemente não é só o jogador, porque isso atinge também a imagem do clube e coloca em dúvida questões sanitárias que não pertencem apenas ao indivíduo, mas sim a todos que convivem com ele", disse Mauro em vídeo no canal do Youtube do site "UOL".

"A conduta de Gabigol é obviamente condenável, totalmente equivocada e incompatível com um jogador da sua importância. Errou, errou feio e caberia ao Flamengo chamar a atenção do jogador; no mínimo demonstrar incômodo, discordância em relação à conduta do atleta. O Flamengo está equivocadíssimo ao fazer de conta que nada aconteceu", completou.

Apesar disso, o jornalista não acredita que isso seja um problema para o técnico Rogério Ceni, visto que os titulares retornarão aos poucos para a disputa do Cariocão.

O atacante do Flamengo Gabigol foi flagrado, na madrugada do último domingo, em um cassino clandestino na Vila Olímpia, Zona Sul de São Paulo e conduzido à Delegacia de Crime contra a Saúde Pública. Além do atleta, mais de 200 pessoas foram encontradas no local, entre elas o cantor MC Gui. A aglomeração terminou quando a Polícia Civil fechou a casa de jogos ilegais.