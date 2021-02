Pará avisa: tristeza por perda do título da Libertadores ficou para trás

O lateral-direito Pará, um dos mais experientes jogadores do elenco do Santos, decretou: chega de tristeza pela perda do tetra da Libertadores da América.

A ordem do jogador, que falhou justamente no lance que decretou a derrota para o Palmeiras, é olhar para o futuro - mais precisamente para a próxima edição do torneio continental.

"A gente fica triste por não ter conquistado o título, mas já ficou para trás. Temos que focar no nosso próximo objetivo", avisou o lateral, que já tem mais de 250 jogos com a camisa do Peixe.

Confira a tabela do Brasileirão e simule os resultados dos jogos

Segundo Pará, o Santos assimilou bem o "golpe" da perda do tetra e, por isso, tem tudo para dar sequência ao bom momento nos jogos restantes do Brasileirão, contra Fluminense e Bahia.

"Fizemos dois grandes jogos contra Coritiba e Corinthians, e esperamos ter outra boa atuação para somarmos mais três pontos no campeonato", concluiu.

O Santos entra em campo neste domingo, às 18h15, na Vila, diante do Fluminense. Se vencer, garante vaga antecipadamente na fase preliminar da Libertadores de 2021.