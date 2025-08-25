Capa Jornal Amazônia
Paquetá volta à seleção após absolvição em caso de apostas: ‘Quero conhecê-lo’, diz Ancelotti

A última vez em que Paquetá jogou com a camisa da seleção foi em 19 de novembro de 2024, no empate por 1 a 1 com o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa.

Estadão Conteúdo
fonte

Paquetá marcou o único gol da partida (Lucas Figueiredo/CBF)

Uma das novidades na lista de convocados divulgada por Carlo Ancelotti nesta segunda-feira, 25, é o retorno de Lucas Paquetá à seleção brasileira. O meio-campista do West Ham, da Inglaterra, foi ausência nos últimos jogos do Brasil em meio a uma investigação por suposto envolvimento do atleta em um esquema de apostas esportivas. O jogador acabou sendo absolvido das acusações em julho deste ano.

Ao ser questionado sobre o assunto, Ancelotti elogiou o meia e explicou a escolha pelo jogador entre os 25 convocados. "Eu não conheço ele. Quero conhecê-lo. O Paquetá tem muita qualidade técnica, é um meia muito importante que pode jogar em diferentes posições do campo. Quero aproveitar deste tempo para conhecê-lo melhor".

A última vez em que Paquetá jogou com a camisa da seleção foi em 19 de novembro de 2024, no empate por 1 a 1 com o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa. Ele ficou fora da última convocação de Dorival Júnior e também não foi chamado na primeira lista de Ancelotti.

Paquetá comemorou a presença na lista da seleção nas redes sociais. "É uma honra estar de volta", escreveu o jogador na legenda de uma imagem com a camisa do Brasil, seguida de uma passagem da Bíblia.

Em maio de 2024, o jogador foi denunciado pela federação inglesa por supostamente receber um cartão amarelo de maneira intencional em duas partidas da Premier League "com o propósito impróprio de afetar o mercado de apostas para que uma ou mais pessoas lucrassem com as apostas".

A investigação durou 10 meses e as audiências só começaram em março deste ano. O atleta alegou inocência e continuou atuando normalmente pelo West Ham até o desfecho do caso.



futebol

seleção brasileira

convocação

Paquetá

absolvido
.
