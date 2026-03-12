Paquetá sofre fratura no dedo e defenderá o Flamengo com utilização de imobilização específica O clube carioca anunciou que o reforço jogará normalmente nas próximas partidas, apenas com uma proteção especial no local atingido Estadão Conteúdo 12.03.26 16h43 Lucas Paquetá (Instagram @lucaspaqueta) Substituído por Carrascal na vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, nesta quarta-feira, no Maracanã, pelo Brasileirão, o meia Lucas Paquetá teve uma fratura no dedo anelar da mão direita confirmado em exames de imagem. Mas não será desfalque do Flamengo. O clube carioca anunciou que o reforço jogará normalmente nas próximas partidas, apenas com uma proteção especial no local atingido. O time rubro-negro faz o clássico carioca com o Botafogo neste sábado, no Engenhão, e depois recebe o Remo, quinta-feira, no Maracanã. "Em exame de imagem realizado na manhã desta quinta-feira, no CT George Helal, o meia teve confirmada uma fratura no 4º metacarpo da mão direita. O atleta utilizará uma imobilização específica na região, o que lhe permitirá treinar e jogar sem limitações", informou o Flamengo. Jogando com frequência no Flamengo, Lucas Paquetá espera ser lembrado por Carlo Ancelotti na convocação de segunda-feira, para os amistosos contra a França, dia 26, e a Croácia, dia 31, ambos agendados para os Estados Unidos. A posição de meia armador é a mais carente da seleção, com o treinador italiano improvisando com quatro atacantes. Raphinha, do Barcelona, é quem rivaliza com Lucas Paquetá pela vaga, com o santista Neymar sonhando em retornar às convocações para desempenhar o setor. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Flamengo Lucas Paquetá fratura COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Ganso é poupado e não enfrenta o Remo; Fluminense possui mais dois desfalques Equipe das Laranjeiras pega o Leão Azul nesta quinta-feira (12), no Mangueirão, pelo Campeonato Brasileiro 12.03.26 16h13 FUTEBOL Lembra dele? Ex-Paysandu critica gramado da Curuzu: 'esse campo é horrível' O jogador não aliviou nas críticas ao gramado da Curuzu, que passou por reparos no final do ano passado e início desta temporada 12.03.26 15h22 futebol No Ver-o-Peso, torcedores do Remo demonstram confiança e projetam vitória sobre o Fluminense Feirantes azulinos estão otimistas para o duelo no Mangueirão pelo Brasileirão 12.03.26 12h32 futebol Remo vai ao mercado e busca reforços para a sequência da temporada Com a chegada de Léo Condé, o Leão Azul deve contratar peças pontuais e também negociar a saída de jogadores 12.03.26 11h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo vai ao mercado e busca reforços para a sequência da temporada Com a chegada de Léo Condé, o Leão Azul deve contratar peças pontuais e também negociar a saída de jogadores 12.03.26 11h47 futebol Torcedores recepcionam jogadores do Fluminense na chegada a Belém Tricolor carioca enfrenta o Remo nesta quinta-feira (12), em jogo válido pela quinta rodada do Brasileirão 12.03.26 9h29 CLASSIFICADO! Paysandu vence a Portuguesa-RJ na Curuzu e avança na Copa do Brasil Após suportar a pressão inicial da Portuguesa, Papão abriu o placar com Caio Mello e dominou o segundo tempo, ampliando com Kleiton Pego e Marcinho 11.03.26 23h27 FUTEBOL No ‘confronto dos vices’, Remo recebe o Fluminense buscando a primeira vitória na Série A Remo e Fluminense duelam no Mangueirão, após perdas dos campeonatos estaduais no último domingo para Paysandu e Flamengo, respectivamente 12.03.26 8h00