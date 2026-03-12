Capa Jornal Amazônia
Paquetá sofre fratura no dedo e defenderá o Flamengo com utilização de imobilização específica

O clube carioca anunciou que o reforço jogará normalmente nas próximas partidas, apenas com uma proteção especial no local atingido

Estadão Conteúdo
fonte

Lucas Paquetá (Instagram @lucaspaqueta)

Substituído por Carrascal na vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, nesta quarta-feira, no Maracanã, pelo Brasileirão, o meia Lucas Paquetá teve uma fratura no dedo anelar da mão direita confirmado em exames de imagem. Mas não será desfalque do Flamengo.

O clube carioca anunciou que o reforço jogará normalmente nas próximas partidas, apenas com uma proteção especial no local atingido. O time rubro-negro faz o clássico carioca com o Botafogo neste sábado, no Engenhão, e depois recebe o Remo, quinta-feira, no Maracanã.

"Em exame de imagem realizado na manhã desta quinta-feira, no CT George Helal, o meia teve confirmada uma fratura no 4º metacarpo da mão direita. O atleta utilizará uma imobilização específica na região, o que lhe permitirá treinar e jogar sem limitações", informou o Flamengo.

Jogando com frequência no Flamengo, Lucas Paquetá espera ser lembrado por Carlo Ancelotti na convocação de segunda-feira, para os amistosos contra a França, dia 26, e a Croácia, dia 31, ambos agendados para os Estados Unidos.

A posição de meia armador é a mais carente da seleção, com o treinador italiano improvisando com quatro atacantes. Raphinha, do Barcelona, é quem rivaliza com Lucas Paquetá pela vaga, com o santista Neymar sonhando em retornar às convocações para desempenhar o setor.

Palavras-chave

futebol

Brasileirão

Flamengo

Lucas Paquetá

fratura
