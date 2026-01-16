Paolo Banchero lidera Orlando Magic na vitória sobre os Grizzlies no 1º jogo da NBA em Berlim

O primeiro jogo da temporada regular da NBA na Alemanha contou com vitória do Orlando Magic sobre o Memphis Grizzlies por 118 a 111. O duelo aconteceu na Uber Arena, na noite desta quinta-feira, em Berlim, e teve como destaque Paolo Banchero.

O ala-pivô da franquia de Orlando emplacou um "double-double" com 26 pontos e 13 rebotes, ajudando a sua equipe a impor um ritmo mais forte em busca do triunfo. Ele converteu nove de 16 arremessos e foi uma importante peça ofensiva.

De volta ao time, após sofrer grave entorse no tornozelo, Franz Wagner contribuiu na construção do placar com 18 pontos. Ele ficou afastado por mais de um mês por conta da contusão, mas conseguiu retornar ao seu país natal e jogar ao lado de seu irmão, Moritz Wagner, pela primeira vez em mais de um ano.

No jogo, os Grizzlies abriram uma vantagem de 52 a 32 no meio do segundo quarto, mas o Orlando Magic reduziu a diferença para nove pontos no intervalo e, em seguida, fez uma sequência de 13 a 0 para assumir a liderança por 84 a 73 no final do terceiro quarto. Com participação efetiva de Franz Wagner nos instantes finais, a franquia de Orlando confirmou a vitória de 118 a 111.

Em outro confronto da rodada, que contou com nove partidas, LaMelo Ball foi o destaque do Charlotte Hornets na vitória sobre o Los Angeles Lakers por 135 a 117 em duelo realizado na Crypto.com Arena. Ele acertou nove cestas de três pontos e foi decisivo em quadra.

A pontaria calibrada fez o armador deixar a quadra como maior pontuador dos Hornets (30), além de dar 11 assistências e pegar seis rebotes. Já o cestinha do duelo foi o esloveno Luka Doncic, que assinalou 39 pontos, mas não conseguiu evitar o revés dentro de sua casa. O resultado marcou a quarta derrota dos Lakers em cinco compromissos.

Confira os resultados dos jogos da noite desta quinta-feira da NBA

Orlando Magic 118 x 111 Memphis Grizzlies Detroit Pistons 108 x 105 Phoenix Suns Miami Heat 114 x 119 Boston Celtics Houston Rockets 91 x 111 Oklahoma City Thunder San Antonio Spurs 119 x 101 Milwaukee Bucks Dallas Mavericks 144 x 122 Utah Jazz Golden State Warriors 126 x 113 New York Knicks Portland Trail Blazers 117 x 101 Atlanta Hawks Los Angeles Lakers 117 x 135 Charlotte Hornets

Acompanhe as partidas desta sexta-feira

Indiana Pacers x New Orleans Pelicans Philadelphia 76ers x Cleveland Cavaliers Brooklyn Nets x Chicago Bulls Toronto Raptors x Los Angeles Clippers Houston Rockets x Minnesota Timberwolves Sacramento Kings x Washington Wizards