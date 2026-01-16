Paolo Banchero lidera Orlando Magic na vitória sobre os Grizzlies no 1º jogo da NBA em Berlim Estadão Conteúdo 16.01.26 9h08 O primeiro jogo da temporada regular da NBA na Alemanha contou com vitória do Orlando Magic sobre o Memphis Grizzlies por 118 a 111. O duelo aconteceu na Uber Arena, na noite desta quinta-feira, em Berlim, e teve como destaque Paolo Banchero. O ala-pivô da franquia de Orlando emplacou um "double-double" com 26 pontos e 13 rebotes, ajudando a sua equipe a impor um ritmo mais forte em busca do triunfo. Ele converteu nove de 16 arremessos e foi uma importante peça ofensiva. De volta ao time, após sofrer grave entorse no tornozelo, Franz Wagner contribuiu na construção do placar com 18 pontos. Ele ficou afastado por mais de um mês por conta da contusão, mas conseguiu retornar ao seu país natal e jogar ao lado de seu irmão, Moritz Wagner, pela primeira vez em mais de um ano. No jogo, os Grizzlies abriram uma vantagem de 52 a 32 no meio do segundo quarto, mas o Orlando Magic reduziu a diferença para nove pontos no intervalo e, em seguida, fez uma sequência de 13 a 0 para assumir a liderança por 84 a 73 no final do terceiro quarto. Com participação efetiva de Franz Wagner nos instantes finais, a franquia de Orlando confirmou a vitória de 118 a 111. Em outro confronto da rodada, que contou com nove partidas, LaMelo Ball foi o destaque do Charlotte Hornets na vitória sobre o Los Angeles Lakers por 135 a 117 em duelo realizado na Crypto.com Arena. Ele acertou nove cestas de três pontos e foi decisivo em quadra. A pontaria calibrada fez o armador deixar a quadra como maior pontuador dos Hornets (30), além de dar 11 assistências e pegar seis rebotes. Já o cestinha do duelo foi o esloveno Luka Doncic, que assinalou 39 pontos, mas não conseguiu evitar o revés dentro de sua casa. O resultado marcou a quarta derrota dos Lakers em cinco compromissos. Confira os resultados dos jogos da noite desta quinta-feira da NBA Orlando Magic 118 x 111 Memphis Grizzlies Detroit Pistons 108 x 105 Phoenix Suns Miami Heat 114 x 119 Boston Celtics Houston Rockets 91 x 111 Oklahoma City Thunder San Antonio Spurs 119 x 101 Milwaukee Bucks Dallas Mavericks 144 x 122 Utah Jazz Golden State Warriors 126 x 113 New York Knicks Portland Trail Blazers 117 x 101 Atlanta Hawks Los Angeles Lakers 117 x 135 Charlotte Hornets Acompanhe as partidas desta sexta-feira Indiana Pacers x New Orleans Pelicans Philadelphia 76ers x Cleveland Cavaliers Brooklyn Nets x Chicago Bulls Toronto Raptors x Los Angeles Clippers Houston Rockets x Minnesota Timberwolves Sacramento Kings x Washington Wizards Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBA Orlando Magic Memphis Grizzlies Paolo Banchero Berlim COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Luto Corinthians, Palmeiras e Santos lamentam acidente com delegação sub-20 do Águia de Marabá Federação de São Paulo também prestou solidariedade ao clube paraense e determinou um minuto de silêncio nas próximas partidas da Copinha 16.01.26 8h34 FUTEBOL Dirigente do Paysandu comenta sobre o meia-atacante Kukri, do Águia de Marabá Alberto maia falou sobre o destaque do Águia na Copinha, o meia-atacante Kukri, de apenas 18 anos 15.01.26 17h06 FUTEBOL Paysandu monitora jogadores e trata com urgência as contratações de zagueiro e lateral Time bicolor busca no mercado algumas posições e a defesa e lateral-esquerda são prioridades dentro do planejamento alviceleste 15.01.26 16h15 FUTEBOL Com gramado da Curuzu em reforma, Paysandu pode fazer a estreia no Parazão no Mangueirão Presidente da comissão de futebol do Paysandu, Alberto maia, afirmou que realizou consulta ao Mangueirão, mas que o pensamento do clube é fazer a estreia no Parazão na Curuzu 15.01.26 14h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES URGENTE Ônibus com delegação sub-20 do Águia de Marabá sofre acidente; um morreu Jogadores e comissão técnica voltavam da cidade de Guaratinguetá (SP) para Marabá (PA) quando ônibus colidiu com caminhão no estado do Tocantins 15.01.26 20h51 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (16/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Série A Saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira 16.01.26 7h00 Luto Corinthians, Palmeiras e Santos lamentam acidente com delegação sub-20 do Águia de Marabá Federação de São Paulo também prestou solidariedade ao clube paraense e determinou um minuto de silêncio nas próximas partidas da Copinha 16.01.26 8h34 FUTEBOL Vasco bate o Maricá na estreia do Carioca com dois de Rayan e show de Coutinho Com goleada, o Vasco assume a liderança do Grupo A, com três pontos conquistados 16.01.26 0h07