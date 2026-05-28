O Liberal chevron right Esportes chevron right

Palmeiras x Junior: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (28/05) pela Libertadores

Palmeiras e Junior Barranquilla jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Hannah Franco
fonte

Palmeiras e Junior Barranquilla jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Palmeiras x Junior Barranquilla disputam hoje, quinta-feira (28/05), a 6° rodada da Copa Libertadores da América 2026. O jogo ocorrerá às 19h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Palmeiras x Junior Barranquilla ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo Paramount+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Palmeiras entra em campo buscando garantir a classificação para a próxima fase da Libertadores. O Verdão ocupa a vice-liderança do Grupo F com oito pontos e vem de derrota para o Cerro Porteño por 1 a 0, no Allianz Parque.

Já o Junior Barranquilla chega embalado após vencer o Sporting Cristal por 3 a 2 na rodada passada da competição continental. A equipe colombiana tenta surpreender fora de casa para seguir viva na briga por uma vaga no mata-mata.

Palmeiras x Junior Barranquilla: prováveis escalações

Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan, Arias e Maurício (Felipe Anderson ou Emiliano Martínez); Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Junior Barranquilla: Mauro Silveira; Yeison Súarez, Lucas Monzon e Jhomier Guerrero; Jean Carlos Pestaña, Jesus Rivas e Juan David Rios; Teófilo Gutiérrez, Guillermo Paiva, Joel Canchimbo e Luis Muriel. Técnico: César Farías.

FICHA TÉCNICA
Palmeiras x Junior Barranquilla
Copa Libertadores da América
Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
Data/Horário: 28 de maio de 2026, às 19h

