Palmeiras x Junior: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (28/05) pela Libertadores Palmeiras e Junior Barranquilla jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Hannah Franco 28.05.26 18h00 Palmeiras e Junior Barranquilla jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo (Divulgação/Palmeiras) Palmeiras x Junior Barranquilla disputam hoje, quinta-feira (28/05), a 6° rodada da Copa Libertadores da América 2026. O jogo ocorrerá às 19h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Palmeiras x Junior Barranquilla ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pelo Paramount+, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Palmeiras entra em campo buscando garantir a classificação para a próxima fase da Libertadores. O Verdão ocupa a vice-liderança do Grupo F com oito pontos e vem de derrota para o Cerro Porteño por 1 a 0, no Allianz Parque. Já o Junior Barranquilla chega embalado após vencer o Sporting Cristal por 3 a 2 na rodada passada da competição continental. A equipe colombiana tenta surpreender fora de casa para seguir viva na briga por uma vaga no mata-mata. Palmeiras x Junior Barranquilla: prováveis escalações Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan, Arias e Maurício (Felipe Anderson ou Emiliano Martínez); Flaco López. Técnico: Abel Ferreira. Junior Barranquilla: Mauro Silveira; Yeison Súarez, Lucas Monzon e Jhomier Guerrero; Jean Carlos Pestaña, Jesus Rivas e Juan David Rios; Teófilo Gutiérrez, Guillermo Paiva, Joel Canchimbo e Luis Muriel. Técnico: César Farías. FICHA TÉCNICA Palmeiras x Junior Barranquilla Copa Libertadores da América Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP) Data/Horário: 28 de maio de 2026, às 19h