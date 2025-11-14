Palmeiras tenta acordo no STJD para evitar suspensão de Vitor Roque Estadão Conteúdo 14.11.25 17h58 O Palmeiras tenta um acordo com o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para evitar punição a Vitor Roque. O atacante foi denunciado por uma postagem considerada homofóbica nas redes sociais e teve seu julgamento marcado para segunda-feira, 17. Após vitória da sua equipe sobre o São Paulo por 3 a 2, ele colocou uma foto de um tigre (seu apelido no meio futebolístico é Tigrinho) com um veado na boca. Essa publicação fez a procuradoria do STJD denunciá-lo com base no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala sobre punição a quem praticar ato discriminatório. Ele pode pegar de cinco a dez jogos de suspensão, além de multa de R$ 100 a R$ 100 mil. Os advogados do Palmeiras buscam um acordo de transação disciplinar, que é uma alternativa prevista no CBJD. Caso o acordo seja homologado pela procuradoria do STJD, o atleta não é julgado e a suspensão é trocada por outro tipo de punição, como uma multa - geralmente maior. Enquanto o STJD analisa o pedido do Palmeiras, o julgamento segue previsto para segunda-feira, na 2ª Comissão Disciplinar do STJD. "A cabeça está tranquila. Não vejo (motivo) para uma suspensão como muitos estão falando", afirmou o atacante em coletiva nesta semana. Ele está com a seleção brasileira em preparação para os amistosos com Senegal e Tunísia e vai desfalcar o Palmeiras no clássico deste sábado com o Santos. "Acho que uma conversa educativa já é válida. Mas também queria falar que não foi nada para o lado da homofobia. Foi só uma brincadeira, que postei sem maldade. Quem achar isso, peço desculpas", acrescentou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Palmeiras STJD Vitor Roque COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Em busca do cinturão, lutador paraense viaja à Bielorrússia para desafio lutar contra russo Caio Bitencourt Leão se prepara para duelo quem pode o deixar mais próximo de um cinturão 16.11.25 9h00 Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 Carlos Ferreira Quem é o goleiro deste século no Pará 16.11.25 7h00 Futebol Confusão é registrada na entrada do Estádio da Ressacada para o jogo entre Remo e Avaí-SC Partida ocorre neste sábado (15), em Florianópolis, Santa Catarina 15.11.25 15h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (16/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, eliminatórias da Copa do Mundo e Série A argentina movimentam o futebol neste domingo 16.11.25 7h00 RIVALIDADE Goleiro do Amazonas se revolta com comemoração bicolor após o jogo: 'Foram pro buraco também' Renan critica jogadores do Paysandu no pós-jogo, afirmando que o time biclor não tem o que comemorar 14.11.25 22h28 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Portugal x Armênia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pelas eliminatórias da Copa Portugal e Armênia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 16.11.25 10h00