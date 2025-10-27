Palmeiras tem ligeira vantagem sobre o Flamengo em chances de título; veja probabilidades A derrota do Flamengo para o penúltimo colocado Fortaleza contribuiu para os paulistas voltarem a ter os números a favor Estadão Conteúdo 27.10.25 9h44 Raphael Veiga abriu o placar no Allianz Parque (Cesar Greco/Palmeiras) O empate sem gols com o Cruzeiro, em casa, pode não ter sido o resultado dos sonhos para o Palmeiras, mas foi o suficiente para o time de Abel Ferreira garantir a liderança isolada e voltar a ter mais chances de título ao fim da 30ª rodada do Brasileirão. A derrota do Flamengo para o penúltimo colocado Fortaleza, claro, contribuiu para os paulistas voltarem a ter os números a favor. De acordo com estudo conduzido pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Palmeiras tem 54,2% de chances de ser campeão. A equipe alviverde tem 62 pontos, apenas um a mais do que o Flamengo, com 41,4% de probabilidade de vencer o campeonato. Ao fim da rodada anterior, os dois estavam empatados tecnicamente com 48,6% e 48,3%, respectivamente. Na próxima rodada, o Flamengo recebe o lanterna Sport, no Maracanã, e o Palmeiras joga em Caxias do Sul (RS) contra o Juventude. Antes, a dupla define a vida na Libertadores. Os paulistas jogam no Allianz Parque contra a LDU, mas a derrota por 3 a 0 em Quito impõe missão complicadíssima. Já os cariocas venceram o Racing no Rio, por 1 a 0, e agora buscam a classificação na Argentina. Na terceira posição e a cinco pontos do Palmeiras, o Cruzeiro (57) surge com apenas 2,9% de chances de título, reforçando a tese de que o campeão dificilmente não será o time de Abel Ferreira ou o Flamengo. A briga por uma vaga na Libertadores também continua acirrada. Consolidado na quarta colocação com 55 pontos, o Mirassol tem 98,9% de chances de classificação. Em quinto lugar com 49, o Bahia tem 80,8% e, fechando o G-6, o Botafogo (47) aparece com 51,8%. Fluminense (34,5%), Vasco (18,3%) e São Paulo (8,8%) também estão na disputa. Assim como na parte de cima da tabela, a briga contra o rebaixamento praticamente se reserva a dois clubes neste momento. O Santos escapou de entrar no Z-4 com a derrota do Vitória, em casa, para o Corinthians. O time paulista está em 16º com 32, enquanto os baianos têm 31 e abrem a zona do descenso, em 17º. Segundo o levantamento da UFMG, o Santos tem 35,4% de risco de cair para a Série B. Já o Vitória soma 57,9%. Internacional (10,2%), Ceará (9,7%) e Red Bull Bragantino (8,5%) também estão ameaçados, mas em menor grau. Sport (99%), Juventude (93,8%) e Fortaleza (78,8%) têm situação praticamente irreversível. VEJA AS CHANCES DE TÍTULO DO BRASILEIRÃO: Palmeiras - 54,2% Flamengo - 41,4% Cruzeiro - 2,9% Mirassol - 1,4% 