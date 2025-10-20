Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Palmeiras tem aproveitamento contra times do G-6 pior do que em 2024 e vê Brasileirão em risco

Estadão Conteúdo

A derrota do Palmeiras no jogo decisivo com o Flamengo expôs a dificuldade do time de Abel Ferreira em vencer times do G-6 do Campeonato Brasileiro. A equipe alviverde tem apenas 20,8% de aproveitamento no confronto com os melhores times na tabela de classificação. O índice é pior do que em 2024, quando o time terminou na segunda colocação após campanha decepcionante contra adversários diretos.

Dos 24 pontos disputados contra times do G-6 em 2025, o Palmeiras acumulou somente cinco. Foram cinco derrotas, dois empates e apenas uma vitória, conquistada diante do Botafogo, no Rio. A equipe paulista foi derrotada nos dois jogos contra Flamengo e Bahia e na próxima rodada terá pela frente o Cruzeiro, pelo qual também perdeu no primeiro turno.

A outra partida que o time paulista tem a realizar é contra o Mirassol, fora de casa. Na quarta colocação, o time do interior paulista faz campanha surpreendente e está invicto atuando nos seus domínios. Se vencer as duas partidas restantes, o Palmeiras vai elevar o aproveitamento contra times do G-6 para 36,6%, número ainda considerado baixo.

O cenário atual é ainda pior em relação ao Brasileirão de 2024, quando o Palmeiras ficou com o vice após uma campanha ruim contra times do G-6. À época, o aproveitamento foi de apenas 26,6%, com oito pontos conquistados de 30. Foram quatro derrotas, cinco empates e uma única vitória, alcançada no clássico com o São Paulo no Allianz Parque. O título acabou ficando com o Botafogo, que fez 79 pontos contra 73 do Palmeiras.

A possibilidade de alcançar um aproveitamento de 36,6% contra times do G-6 em 2025 é um alento para o torcedor do Palmeiras. Isso porque quando o time foi campeão em 2023 também amargou um retrospecto ruim contra os melhores times da competição.

Na ocasião, foram dez partidas, com cinco derrotas, três empates e somente duas vitórias. Os triunfos foram sobre Grêmio e Botafogo, enquanto a equipe tropeçou contra Bragantino, Flamengo e Atlético-MG.

Antes do importante duelo com o Cruzeiro, o Palmeiras volta as atenções para a Libertadores. Na quinta-feira, o time alviverde joga na altitude de Quito, contra a LDU, na primeira partida com os equatorianos por uma vaga na decisão.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Brasileirão

Palmeiras
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Com bom desempenho fora de casa, Remo visita o Cuiabá-MT, segundo melhor mandante da Série B

Partida ocorre nesta sexta-feira (24), às 21h30, na Arena Pantanal, pela 34ª rodada da Segundona

20.10.25 13h38

Futebol

Goleiro do Remo, Marcelo Rangel realiza cirurgia no joelho e inicia processo de recuperação

Procedimento foi realizado pelo médico do clube, Jean Klay, nesta segunda-feira (20), em Belém

20.10.25 11h52

Artilheiro

Pedro Rocha quebra jejum de rodadas sem marcar e coloca o Remo no G4 da Série B

Atacante já soma 14 gols na competição e se firma como o terceiro maior goleador do Leão neste século

20.10.25 11h25

Futebol

Guto Ferreira mantém 100% de aproveitamento e recoloca o Remo no G-4 da Série B

Com o treinador, o time azulino voltou ao G-4 e segue vivo na briga pelo acesso

20.10.25 10h56

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Tudo ou nada

Paysandu enfrenta a Ferroviária em jogo decisivo pela Série B

Papão busca sobrevida na Segundona em duelo nesta segunda-feira (20), fora de casa

20.10.25 8h00

Futebol

Destaque no Remo, Diego Hernández volta a despertar 'interesse' da torcida do Botafogo

Camisa 33 azulino marcou nas últimas duas partidas e boa fase chamou a atenção de alvinegros

20.10.25 12h33

Futebol

Com cinco vitórias seguidas, Remo volta ao G-4 da Série B após 24 rodadas

Equipe azulina vive bom momento na competição e reacende a luta pelo acesso à Série A

20.10.25 9h28

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (20/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Brasileirão, Série A argentina, La Liga, Premier League e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira

20.10.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda