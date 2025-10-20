Palmeiras tem aproveitamento contra times do G-6 pior do que em 2024 e vê Brasileirão em risco Estadão Conteúdo 20.10.25 13h48 A derrota do Palmeiras no jogo decisivo com o Flamengo expôs a dificuldade do time de Abel Ferreira em vencer times do G-6 do Campeonato Brasileiro. A equipe alviverde tem apenas 20,8% de aproveitamento no confronto com os melhores times na tabela de classificação. O índice é pior do que em 2024, quando o time terminou na segunda colocação após campanha decepcionante contra adversários diretos. Dos 24 pontos disputados contra times do G-6 em 2025, o Palmeiras acumulou somente cinco. Foram cinco derrotas, dois empates e apenas uma vitória, conquistada diante do Botafogo, no Rio. A equipe paulista foi derrotada nos dois jogos contra Flamengo e Bahia e na próxima rodada terá pela frente o Cruzeiro, pelo qual também perdeu no primeiro turno. A outra partida que o time paulista tem a realizar é contra o Mirassol, fora de casa. Na quarta colocação, o time do interior paulista faz campanha surpreendente e está invicto atuando nos seus domínios. Se vencer as duas partidas restantes, o Palmeiras vai elevar o aproveitamento contra times do G-6 para 36,6%, número ainda considerado baixo. O cenário atual é ainda pior em relação ao Brasileirão de 2024, quando o Palmeiras ficou com o vice após uma campanha ruim contra times do G-6. À época, o aproveitamento foi de apenas 26,6%, com oito pontos conquistados de 30. Foram quatro derrotas, cinco empates e uma única vitória, alcançada no clássico com o São Paulo no Allianz Parque. O título acabou ficando com o Botafogo, que fez 79 pontos contra 73 do Palmeiras. A possibilidade de alcançar um aproveitamento de 36,6% contra times do G-6 em 2025 é um alento para o torcedor do Palmeiras. Isso porque quando o time foi campeão em 2023 também amargou um retrospecto ruim contra os melhores times da competição. Na ocasião, foram dez partidas, com cinco derrotas, três empates e somente duas vitórias. Os triunfos foram sobre Grêmio e Botafogo, enquanto a equipe tropeçou contra Bragantino, Flamengo e Atlético-MG. Antes do importante duelo com o Cruzeiro, o Palmeiras volta as atenções para a Libertadores. Na quinta-feira, o time alviverde joga na altitude de Quito, contra a LDU, na primeira partida com os equatorianos por uma vaga na decisão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Palmeiras COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Com bom desempenho fora de casa, Remo visita o Cuiabá-MT, segundo melhor mandante da Série B Partida ocorre nesta sexta-feira (24), às 21h30, na Arena Pantanal, pela 34ª rodada da Segundona 20.10.25 13h38 Futebol Goleiro do Remo, Marcelo Rangel realiza cirurgia no joelho e inicia processo de recuperação Procedimento foi realizado pelo médico do clube, Jean Klay, nesta segunda-feira (20), em Belém 20.10.25 11h52 Artilheiro Pedro Rocha quebra jejum de rodadas sem marcar e coloca o Remo no G4 da Série B Atacante já soma 14 gols na competição e se firma como o terceiro maior goleador do Leão neste século 20.10.25 11h25 Futebol Guto Ferreira mantém 100% de aproveitamento e recoloca o Remo no G-4 da Série B Com o treinador, o time azulino voltou ao G-4 e segue vivo na briga pelo acesso 20.10.25 10h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES Tudo ou nada Paysandu enfrenta a Ferroviária em jogo decisivo pela Série B Papão busca sobrevida na Segundona em duelo nesta segunda-feira (20), fora de casa 20.10.25 8h00 Futebol Destaque no Remo, Diego Hernández volta a despertar 'interesse' da torcida do Botafogo Camisa 33 azulino marcou nas últimas duas partidas e boa fase chamou a atenção de alvinegros 20.10.25 12h33 Futebol Com cinco vitórias seguidas, Remo volta ao G-4 da Série B após 24 rodadas Equipe azulina vive bom momento na competição e reacende a luta pelo acesso à Série A 20.10.25 9h28 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (20/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Série A argentina, La Liga, Premier League e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira 20.10.25 7h00