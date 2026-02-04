Palmeiras se acerta com Wolverhampton e espera decisão de Arias para contratá-lo O Fluminense tem três dias para cobrir a oferta a partir da formalização da proposta, o que foi feito pelo Palmeiras no domingo. Por isso, o prazo para ativar a prioridade acaba nesta quarta-feira, 4. Estadão Conteúdo 04.02.26 15h17 Jhon Arias (Foto: Instagram @jhonariasa) O Palmeiras teve retorno positivo do Wolverhampton ao oferecer 25 milhões de euros (cerca de R$ 154,7 milhões) para contratar Jhon Arias e espera uma resposta do meia colombiano para tê-lo como reforço, conforme informado pelo GE e confirmado pelo Estadão. A proposta agressiva foi a solução encontrada pelo clube palmeirense para tentar barrar uma possível volta do jogador ao Fluminense, equipe na qual ele jogava antes de ir para Inglaterra. Quando Arias foi vendido ao clube inglês, firmou-se uma cláusula no contrato que dá prioridade aos tricolores caso outro time brasileiro tente contratá-lo. Em cenários como esse, o determinado é que os cariocas cubram a oferta do compatriota que tentar a contratação, exatamente o que acontece com a movimentação palmeirense neste momento. Segundo o acordo, o Fluminense tem três dias para cobrir a oferta a partir da formalização da proposta, o que foi feito pelo Palmeiras no domingo. Por isso, o prazo para ativar a prioridade acaba nesta quarta-feira, 4. Arias foi negociado com o Wolverhampton em julho de 2025 e saiu das Laranjeiras como um dos jogadores mais importantes da história recente do clube, especialmente por seu papel na conquista da Libertadores. Na Inglaterra, tem dois gols e uma assistência em 26 jogos. O Palmeiras vê no colombiano o nome perfeito para suprir a necessidade de ter um meio-campista de criação de alto nível no elenco. Rafael Veiga, atleta que mais se aproximava dessa característica, foi emprestado para o América, do México. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Wolverhampton Arias COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Carlos Ferreira Uma quarta fora da curva 04.02.26 12h49 Futebol Santa Rosa bate o São Francisco em casa e vence a primeira no Parazão 2026 Único gol da partida foi marcado por Jonathan Cula, ainda na primeira etapa. 04.02.26 12h43 futebol Com homenagem a Belém, Remo divulga camisa oficial da temporada de 2026 O manto azulino celebra a história do clube com a capital paraense 04.02.26 12h01 futebol Com novidades, Remo divulga lista de relacionados para o jogo contra o Mirassol; confira Time azulino faz o primeiro compromisso em casa na Série A nesta quarta-feira (4) e pode ter estreias de reforços 04.02.26 11h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Com novidades, Remo divulga lista de relacionados para o jogo contra o Mirassol; confira Time azulino faz o primeiro compromisso em casa na Série A nesta quarta-feira (4) e pode ter estreias de reforços 04.02.26 11h29 É HOJE! Com possível estreia de reforços, Remo estreia no Mangueirão diante do Mirassol pelo Brasileirão Leão busca a primeira vitória na competição após derrota fora de casa e aposta na força do time principal diante da torcida azulina 04.02.26 7h34 futebol Ao lado de ídolos paraenses, Rony é apresentado no Santos: 'É um privilégio' Atacante já estreou com a camisa do Peixe, mas foi apresentado oficialmente na última terça-feira (3) 04.02.26 10h32 Futebol Em Augusto Corrêa, Paysandu busca manter 100% contra a Tuna Luso no Parazão Em momentos opostos, Papão chega com duas vitórias, enquanto a Águia Guerreira tenta reação nesta quarta-feira (4), em Augusto Corrêa, pela 3ª rodada do Campeonato Paraense 04.02.26 7h30