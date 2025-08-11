Capa Jornal Amazônia
Palmeiras se acerta com Carlos Miguel e busca dupla para fechar o elenco

Estadão Conteúdo

O Palmeiras resolveu as pendências que faltavam e acertou a contratação de Carlos Miguel nesta segunda-feira. O ex-goleiro do Corinthians é esperado nesta semana na Academia de Futebol para passar por exames médicos e assinar contrato com vigência de cinco anos. O clube pagará 4 milhões de euros (R$ 25 milhões) ao Nottingham Forest, da Inglaterra, pelo atleta de 26 anos e 2,04 metros. Há bônus por metas que farão a operação subir.

Pressionada, a diretoria do Palmeiras, que já havia investido cerca de R$ 560 milhões em reforços em 2025, decidiu ir ao mercado para reforçar o elenco em posições estratégicas.

O plano era trazer um goleiro apenas no ano que vem, mas a pressão sobre Weverton, muito criticado por falhas recentes, fez a diretoria acelerar a busca até encontrar Carlos Miguel, sem espaço no Nottingham Forest. O goleiro será o décimo reforço palmeirense na temporada e fará a agremiação chegar perto dos R$ 600 milhões investidos no ano em contratações.

Definido o goleiro que brigará pela titularidade com Weverton, o plano é trazer mais dois atletas para fechar o plantel: um lateral-esquerdo para ser opção ao titular Piquerez, e um meio-campista que chegará com o objetivo de suprir a saída de Richard Ríos, vendido há quase um mês ao Benfica por R$ 196 milhões. Não está descartada a aquisição de mais um atacante, mas não é a prioridade.

Há dinheiro em caixa, já que o clube, além da venda recente de Ríos, também negociou Vanderlan com o Red Bull Bragantino por 7 milhões de euros (R$ 44 milhões).

Hoje, o lateral-esquerdo que interessa ao Palmeiras é Jefté, de 21 anos, destaque do Rangers, da Escócia. Entre os meio-campistas, o alvo, no momento, é o mexicano Marcel Ruíz, do Toluca. As conversas, porém, estão lentas.

São quase dois times inteiros de atletas que deixaram o clube em 2025. Só no meio deste ano, depois do Mundial de Clubes, saíram sete jogadores, outro motivo que faz o Palmeiras ir ao mercado para se reforçar. A janela de transferências fechará em 2 de setembro.

Na avaliação do diretor Anderson Barros, um dos mais cobrados pela torcida, o investimento de mais de R$ 500 milhões em reforços feito nesta temporada foi direcionado para atletas de alto nível, a maioria deles jovens, embora alguns dos contratados não esteja desempenhando como esperavam os dirigentes e a comissão técnica.

"Nós investimos e esperávamos que já estivesse rendendo", admitiu Barros em coletiva depois da eliminação da Copa do Brasil. "Todos nós nos cobramos muito diariamente. Precisamos entender o processo. Não tenha dúvida que nós somos cobrados. Da presidente para direção, para comissão e atletas."

Outra prioridade é renovar o contrato de Abel Ferreira até o fim de 2027. Essa tarefa é a menos complicada, entende Leila Pereira, que venera o treinador. As partes têm tudo alinhado e aguardam o momento oportuno para ampliar o vínculo por mais dois anos.

REFORÇOS DO PALMEIRAS EM 2025 Vitor Roque - R$ 155 milhões Paulinho - R$ 114 milhões Ramón Sosa - R$ 90 milhões Facundo Torres - R$ 73 milhões Emiliano Martínez - R$ 47 milhões Khellven - R$ 32 milhões Micael - R$ 30 milhões Lucas Evangelista - R$ 25 milhões Carlos Miguel - R$ 25 milhões Bruno Fuchs - empréstimo

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Palmeiras

Carlos Miguel
