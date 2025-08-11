Palmeiras se acerta com Carlos Miguel e busca dupla para fechar o elenco Estadão Conteúdo 11.08.25 20h53 O Palmeiras resolveu as pendências que faltavam e acertou a contratação de Carlos Miguel nesta segunda-feira. O ex-goleiro do Corinthians é esperado nesta semana na Academia de Futebol para passar por exames médicos e assinar contrato com vigência de cinco anos. O clube pagará 4 milhões de euros (R$ 25 milhões) ao Nottingham Forest, da Inglaterra, pelo atleta de 26 anos e 2,04 metros. Há bônus por metas que farão a operação subir. Pressionada, a diretoria do Palmeiras, que já havia investido cerca de R$ 560 milhões em reforços em 2025, decidiu ir ao mercado para reforçar o elenco em posições estratégicas. O plano era trazer um goleiro apenas no ano que vem, mas a pressão sobre Weverton, muito criticado por falhas recentes, fez a diretoria acelerar a busca até encontrar Carlos Miguel, sem espaço no Nottingham Forest. O goleiro será o décimo reforço palmeirense na temporada e fará a agremiação chegar perto dos R$ 600 milhões investidos no ano em contratações. Definido o goleiro que brigará pela titularidade com Weverton, o plano é trazer mais dois atletas para fechar o plantel: um lateral-esquerdo para ser opção ao titular Piquerez, e um meio-campista que chegará com o objetivo de suprir a saída de Richard Ríos, vendido há quase um mês ao Benfica por R$ 196 milhões. Não está descartada a aquisição de mais um atacante, mas não é a prioridade. Há dinheiro em caixa, já que o clube, além da venda recente de Ríos, também negociou Vanderlan com o Red Bull Bragantino por 7 milhões de euros (R$ 44 milhões). Hoje, o lateral-esquerdo que interessa ao Palmeiras é Jefté, de 21 anos, destaque do Rangers, da Escócia. Entre os meio-campistas, o alvo, no momento, é o mexicano Marcel Ruíz, do Toluca. As conversas, porém, estão lentas. São quase dois times inteiros de atletas que deixaram o clube em 2025. Só no meio deste ano, depois do Mundial de Clubes, saíram sete jogadores, outro motivo que faz o Palmeiras ir ao mercado para se reforçar. A janela de transferências fechará em 2 de setembro. Na avaliação do diretor Anderson Barros, um dos mais cobrados pela torcida, o investimento de mais de R$ 500 milhões em reforços feito nesta temporada foi direcionado para atletas de alto nível, a maioria deles jovens, embora alguns dos contratados não esteja desempenhando como esperavam os dirigentes e a comissão técnica. "Nós investimos e esperávamos que já estivesse rendendo", admitiu Barros em coletiva depois da eliminação da Copa do Brasil. "Todos nós nos cobramos muito diariamente. Precisamos entender o processo. Não tenha dúvida que nós somos cobrados. Da presidente para direção, para comissão e atletas." Outra prioridade é renovar o contrato de Abel Ferreira até o fim de 2027. Essa tarefa é a menos complicada, entende Leila Pereira, que venera o treinador. As partes têm tudo alinhado e aguardam o momento oportuno para ampliar o vínculo por mais dois anos. REFORÇOS DO PALMEIRAS EM 2025 Vitor Roque - R$ 155 milhões Paulinho - R$ 114 milhões Ramón Sosa - R$ 90 milhões Facundo Torres - R$ 73 milhões Emiliano Martínez - R$ 47 milhões Khellven - R$ 32 milhões Micael - R$ 30 milhões Lucas Evangelista - R$ 25 milhões Carlos Miguel - R$ 25 milhões Bruno Fuchs - empréstimo Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Carlos Miguel COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Campeão com o Paysandu, lateral encerra a carreira de jogador após 16 anos O lateral-esquerdo Bruno Collaço informou em sua rede social que pendurou as chuteiras 11.08.25 20h48 Copa da Juventude Remo conquista títulos no sub-10 e sub-18 da Copa da Juventude Equipes venceram finais disputadas na Arena Águia, em Ananindeua 11.08.25 18h06 SÉRIE B Marrony comemora primeiro gol pelo Remo e mira retorno ao G4 da Série B 'Tô adaptado e quero ajudar' Atacante marcou na vitória sobre o América-MG e destaca confiança no trabalho do técnico António Oliveira 11.08.25 16h55 Adrenalina Baiano - o arquiteto das emoções sobre duas rodas Ele é construtor de pistas de motocross e transformou a paixão em profissão. 11.08.25 14h43 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (11/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos pelas Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol nesta segunda-feira 11.08.25 7h00 Futebol Série B: Veja o que o Paysandu precisa fazer para sair da zona de rebaixamento hoje Time paraense enfrenta o Vila Nova-GO nesta segunda-feira (11), às 21h30, no Estádio Curuzu, em Belém 11.08.25 10h45 Futebol Com Daniel Paulista, ex-Remo, Sport-PE volta a vencer após 141 dias Time superou o Grêmio no último domingo (10), em duelo válido pela 19ª rodada da Série A 11.08.25 11h15 ENTENDA Transfer Ban: por que o Paysandu foi punido pela FIFA e não pode contratar? Entenda o imbróglio envolvendo a punição do Papão na Fifa. 11.08.25 14h40