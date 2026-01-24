Palmeiras recupera moral e bate São Paulo, que cola na zona de rebaixamento no Paulistão

O Palmeiras venceu o primeiro Choque-Rei de 2026, batendo o São Paulo por 3 a 1, na Arena Barueri, pela quinta rodada do Campeonato Paulista, neste sábado. Um breve equilíbrio na partida deu lugar a domínio palmeirense, em exibição de luxo de Flaco López, com um gol e duas assistências, para Maurício e Khellven. Bobadilla marcou para os são-paulinos.

Com o moral recuperado, o Palmeiras dorme na liderança, somando 12 pontos. O time pode ser ultrapassado por Red Bull Bragantino e Novorizontino, ambos com jogos no domingo. Já o São Paulo continua com quatro e só não está na zona de rebaixamento porque tem mais vitórias que o Noroeste. A equipe de Bauru empatou com a lanterna Ponte Preta nesta rodada.

Os próximos compromissos de Palmeiras e São Paulo serão pelo Brasileirão. Em Belo Horizonte, os alviverdes visitam o Atlético-MG, na quarta-feira. Já os tricolores recebem o Flamengo, no mesmo dia, no MorumBis.

APÓS GOLS RÁPIDOS, EQUILÍBRIO DÁ LUGAR A DOMÍNIO PALMEIRENSE Os mandantes fizeram os primeiros movimentos, buscando espaços na intermediária do São Paulo. Foi na entrada da área, que Maurício, desmarcado, recebeu de Flaco López e testou Rafael para abrir o placar.

O São Paulo reagiu, com o Palmeiras segurando as primeiras ofensivas. Na insistência, Enzo Díaz cobrou escanteio na cabeça de Arboleda, que desviou para Bobadilla, livre na área, empatar.

Palmeiras e São Paulo seguiram para uma boa "trocação". As chances apareciam dos dois lados. Tapia podia ter virado o placar, mas chutou por cima, frente a frente com Carlos Miguel.

Depois, foi Flaco López que teve a oportunidade. Andreas Pereira desafogou o meio de campo palmeirense em contra-ataque e abriu para Sosa, que deu a assistência ao argentino. Um toque sutil encobriu Rafael.

Desta vez, o São Paulo não reagiu da mesma forma. O Palmeiras se manteve agudo e dificultou a saída do rival. O gol de Flaco indicou que ganharia o jogo o time com o centroavante em melhor noite.

Na volta do intervalo, o São Paulo até ensaiou jogadas e teve mais posse. Não adiantou. O primeiro ataque palmeirense rendeu o terceiro gol. Piquerez cruzou para López. O atacante deu sua segunda assistência na noite, agora para Khellven, que completou de cabeça.

O São Paulo não retomou o nível que havia demonstrado em breve momento do primeiro tempo. Não houve brilhantismo do Palmeiras para manter a vantagem. Carlos Miguel salvou quando foi exigido.

Ainda que a equipe de Abel Ferreira tenha pontos a corrigir, principalmente na defesa, houve imposição sobre o São Paulo. Já os tricolores se preocupam, a três rodadas do fim da primeira fase.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X SÃO PAULO

PALMEIRAS - Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Marlon Freitas e Andreas Pereira (Emiliano Martínez); Allan (Felipe Anderson), Maurício (Raphael Veiga) e Ramon Sosa (Luighi); Flaco López (Vitor Roque). Técnico: Abel Ferreira.

SÃO PAULO - Rafael; Maik, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz (Wendell); Bobadilla, Danielzinho e Marco Antônio; Lucca (Ferreirinha), Luciano e Tapia (Calleri). Técnico: Hernán Crespo.

GOLS - Maurício, aos oito, Bobadilla, aos 13, e Flaco López, aos 31 minutos do primeiro tempo; Khellven, aos seis do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Khellven e Bruno Fuchs (Palmeiras); Calleri (São Paulo).

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan.

PÚBLICO - 23.842 presentes.

RENDA - R$ 894.160,50.

LOCAL - Arena Barueri.