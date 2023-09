Palmeiras promove campanha de arrecadação para ajudar cidades afetadas pelas chuvas no RS

No duelo do Verdão contra o Goiás, pelo Campeonato Brasileiro, os torcedores palmeirenses puderam participar de mais uma campanha feita pelo projeto Por Um Futuro Mais Verde, desta vez feita para ajudar os afetados pelas chuvas no Rio Grande do Sul.

Em parceria com a CUFA (Central Única das Favelas), os palestrinos doaram alimentos não perecíveis, água mineral, leite, roupas e calçados, produtos de higiene e outros materiais em todos os acessos do estádio, com pontos de recolhimento sinalizados.

“Sabemos que o futebol move muitas pessoas e é fundamental usarmos todo este potencial para ajudar os mais necessitados”, afirmou Leila Pereira, presidente do Palmeiras.

A iniciativa do projeto busca consolidar o Palmeiras como uma organização responsável e geradora de impacto positivo para o futebol e toda a sociedade, com pautas econômicas, sociais e ambientais.

O ciclone no Rio Grande do Sul

Diversas cidades do estado do Rio Grande do Sul têm sofrido com os estragos causados pelas fortes chuvas e enchentes, ocorridas desde a passagem do ciclone extratropical, no último dia 04 de setembro.

De acordo com o último boletim divulgado pela Defesa Civil no dia 14, já são 47 mortos, 9 desaparecidos e 100 municípios afetados, além de 3.130 pessoas resgatadas.

“É muito importante que grandes instituições, como é o Palmeiras, emprestem o seu prestígio para causas como a que estamos abraçando no Sul do Brasil. A CUFA tem uma grande expertise nesse tipo de ação humanitária, e parte dessa expertise é ter o diálogo com empresas, poder público e grandes clubes de futebol”, disse Kalyne Lima, presidente nacional da CUFA.

Carolina mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com