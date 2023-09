Chuvas no RS: sobe para 49 o número de mortos

Já são 49 mortos por causa das fortes chuvas e enchentes que atingem o Rio Grande do Sul desde o início do mês. A 49ª vítima era uma mulher. Ela foi localizada no município de São Valentim do Sul. Até o fechamento desta matéria, a vítima não havia sido identificada e não se sabia se ela era uma das pessoas que constam na lista de desaparecidos.

De acordo com a Polícia Civil, 10 pessoas estão desaparecidas, sendo 4 em Muçum, duas em Lajeado e uma em cada uma das seguintes cidades: Arroio do Meio, Encantado, Roca Sales e Santa Tereza. Eis o número de mortos por cidade:

Bom Retiro do Sul: 1;

Colinas: 2;

Cruzeiro do Sul: 5;

Encantado: 1;

Estrela: 2;

Ibiraiaras: 2;

Imigrante: 1;

Lajeado: 3;

Mato Castelhano: 1;

Muçum: 16;

Passo Fundo: 1;

Roca Sales: 12;

Santa Tereza: 1;

e São Valentim do Sul: 1

As chuvas atingiram 106 municípios e impactaram 359.893 residentes. Deixaram 4.855 desabrigados e 21.095 desalojados. Segundo a Defesa Civil, 3.130 pessoas foram resgatadas e 943 ficaram feridas.