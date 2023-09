Governo libera R$ 600 milhões do FGTS e R$ 1 bilhão do BNDES para vítimas das chuvas no RS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou na noite desta terça-feira (12) a disponibilização de R$ 600 milhões do FGTS destinados às vítimas das intensas chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. Cerca de 354 mil trabalhadores serão beneficiados por essa medida.

Além disso, Lula anunciou que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) irá empenhar R$ 1 bilhão para impulsionar a recuperação econômica da região afetada. Esse montante será direcionado como uma linha de crédito com juros zerados, sofrendo correção somente pela inflação, e terá como beneficiários as pessoas jurídicas.

O estado enfrentou os impactos de um ciclone extratropical na semana passada, ocasionando chuvas intensas no Rio Grande do Sul e resultando em um elevado número de óbitos, além de deixar milhares de pessoas desabrigadas.

O presidente fez o anúncio após reunião sobre o tema com o vice-presidente Geraldo Alckmin e ministros.

“Eu e o companheiro Alckmin acabamos de fazer uma reunião com a comissão que foi criada para tratar dos problemas do Rio Grande do Sul. Além dos R$ 740 milhões anunciados por ele no último domingo, nós tomamos uma decisão agora de fazer uma concessão de empréstimo do BNDES de R$ 1 bilhão para ajudar a recuperar a economia de todas as cidades. E ao mesmo tempo, a liberação de R$ 600 milhões do fundo de garantia para atender 354 mil trabalhadores que têm fundo de garantia”, afirmou o presidente em vídeo gravado para as redes sociais.