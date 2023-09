Rio Grande do Sul em alerta: Inmet adverte sobre perigo de nova tempestade

Nesta terça-feira (12), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo de tempestade para a Região Sul do país, prevendo um alto volume de chuvas, ventos intensos e queda de granizo. Essas condições climáticas podem resultar em cortes de energia elétrica, danos às plantações, quedas de árvores e alagamentos.

O aviso do Inmet entrou em vigor às 10h01 desta terça-feira e permanecerá em vigência até as 10h da quarta (13). As áreas mais afetadas incluem grande parte do Rio Grande do Sul, o oeste de Santa Catarina e o sudoeste do Paraná. Em 11 de setembro, a Sala de Situação do governo gaúcho havia alertado sobre o alto volume de chuvas e temporais previstos para os próximos dias, especialmente na metade sul do estado.

O Rio Grande do Sul enfrenta as consequências da passagem de um ciclone extratropical, que atingiu o estado em 4 de setembro e, combinado com a chegada de uma frente fria, causou inundações e danos em 98 municípios. Até o momento, a Defesa Civil estadual confirmou 47 mortes e o desaparecimento de oito pessoas devido às condições climáticas adversas.