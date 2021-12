Palmeiras passa a ser o clube mais valioso das Américas e supera marca de R$ 1 bilhão

O Palmeiras, atual bicampeão da Libertadores, passou a ser o clube mais valioso das Américas, de acordo com o Transfermarkt. Depois de duas temporadas vitoriosas consecutivas, os jogadores do Verdão valorizaram no mercado de transferências e o time atingiu a avaliação de 175 milhões de euros (cerca de R$ 1,1 bilhão)

A maior parte do aumento nos valores diz respeito ao crescimento Crias da Academia, que tiveram trajetória meteórica no profissional do clube. O único jogador formado no Alviverde que perdeu valor foi Gabriel Veron, que não conseguiu ter grande sequência no time por problemas físicos.

Outros jogadores que foram destaque na temporada como Rony, Raphael Veiga e Gustavo Gómez também apresentaram elevação no preço de mercado. Entre os mais caros do Palmeiras, somente Dudu manteve seu preço, segundo o Transfermarkt.

A lista dos atletas mais valiosos do Verdão é encabeçada por Danilo, volante que viveu grande fase durante o ano de 2021 e foi fundamental para a conquista do torneio continental. O top-3 segue com Patrick de Paula e Gabriel Menino.