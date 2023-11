Palmeiras mantém contatos para contratação de Caio Alexandre, do Fortaleza

Visando o planejamento para a temporada de 2024 e após anunciar o argentino Aníbal Moreno como reforço, o Palmeiras busca negociações com o volante Caio Alexandre, do Fortaleza.

O jogador é astro da equipe finalista da Copa Sul-Americana e enfrenta o Verdão neste domingo (26), pela 34° rodada do Brasileirão.

No momento, o clube estaria conversando com os representantes do atleta para a transferência do volante, mas ainda falta um acerto do Verdão com o Tricolor Cearense.

Um dos motivos seria a série de nuances contratuais de Caio Alexandre no Fortaleza, visto que o clube iniciou o processo de compra prevista em contrato, no valor de U$2,5 milhões (R$12,2 milhões), e pagou neste mês mais uma parcela do negócio feito com o Vancouver Whitecaps, do Canadá, que possui 50% dos direitos do camisa 8.

O meio-campista deseja permanecer no Brasil e, portanto, não há pressa ou interesse do clube nordestino em se desfazer dele por uma contratação que não seja vantajosa. O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, afirmou que o Alviverde já havia feito um ‘contato informal’ para saber mais informações sobre a contratação do jogador.

De acordo com o dirigente, Caio Alexandre está sendo trabalhado para a próxima temporada, mas ao mesmo tempo, não descarta negociações. “Nenhum momento chegou papel timbrado fazendo proposta para compra. Houve um contato informal de uma pessoa ligada ao Palmeiras, mas tem tempo [...] Estamos seguros juridicamente da compra do Caio para o Fortaleza. O clube que quiser comprar o Caio ou outro jogador do Fortaleza vai nos procurar formalmente e fazer a proposta, como é o trâmite natural”, explicou.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)