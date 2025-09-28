Capa Jornal Amazônia
Palmeiras leva golaço do Bahia, é derrotado e perde chance de virar líder do Brasileirão

Estadão Conteúdo

O Palmeiras perdeu a chance de escalar a tabela e assumir a liderança do Brasileirão, ao ser derrotado por 1 a 0 pelo Bahia na tarde deste domingo. Em Salvador, o time alviverde sofreu com imprevistos - duas lesões no primeiro tempo - fez uma apresentação ruim no gramado irregular da Fonte Nova e levou um golaço de Ademir no final da partida.

O revés na capital baiana interrompe série invicta do Palmeiras que durou 11 jogos no Brasileirão. A equipe paulista não havia perdido na competição depois que ela tinha sido retomada após o Mundial de Clubes. Permanece em terceiro o time de Abel Ferreira, com 49 pontos, um a menos que o Cruzeiro, que também foi derrotado na rodada. O Flamengo segue na liderança.

O Bahia encerrou a sua pior sequência na temporada, de quatro jogos sem ganhar, e espanta a fase ruim com o triunfo em casa. São 40 pontos para os baianos, na sexta colocação.

Não foi um jogo de alto nível técnico em Salvador. Em parte por causa do péssimo gramado da Fonte Nova, em parte em decorrência da atuação ruim dos principais nomes em campo.

Ainda assim, foi uma partida aberta, com oportunidades para Bahia e Palmeiras. Ambos - ou a menos um dos dois - teriam tido melhor sorte caso tivessem feito escolhas melhores no ataque nos primeiros 45 minutos.

O Palmeiras reclamou muito do gramado e foi prejudicado pelas lesões de dois de seus principais titulares: Lucas Evangelista e Piquerez, que saíram machucados no primeiro tempo, pondo à prova a força do elenco palmeirense.

Felipe Anderson foi quem mais chegou perto de marcar para os visitantes. Os mandantes fizeram mais e forçaram Weverton a trabalhar ao menos três vezes na etapa inicial.

A apresentação do Palmeiras na segunda etapa foi pior ainda. Cansado e incapaz de criar e incomodar os anfitriões, o time alviverde sofreu com as investidas do Bahia até levar um bonito gol de Ademir, que entrara no jogo menos de dez minutos antes de ir às redes aos 34 minutos. Ele driblou o lateral-esquerdo Jefté como quis e venceu Weverton, ajoelhado, com facilidade.

Talvez pelo desgaste, talvez por uma oscilação normal, nem Vitor Roque nem Flaco López, que formam a dupla mais goleadora do Brasil nos últimos jogos, conseguiram destravar a defesa baiana e fizeram um jogo de muito esforço e pouco brilho desta vez. Seus companheiros também não ajudaram. Foi uma atuação decepcionante na Bahia.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 1 X 0 PALMEIRAS

BAHIA - Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Santiago Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Rezende), Rodrigo Nestor (Michel Araújo) e Everton Ribeiro; Sanabria (Zé Guilherme), Willian José (Tiago) e Kayky (Ademir). Técnico: Rogério Ceni.

PALMEIRAS - Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Jefté); Emi Martínez, Lucas Evangelista (Aníbal Moreno), Felipe Anderson (Sosa) e Andreas Pereira (Allan); Flaco López e Vitor Roque (Facundo Torres). Técnico: Abel Ferreira.

GOL - Ademir, aos 32 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Acevedo, Giay, Gabriel Xavier, Flaco López, Ademir.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

RENDA - R$ 1.902.564,00.

PÚBLICO - 45.615 torcedores.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

Palavras-chave

futebol

Campeonato Brasileiro

Bahia

Palmeiras
Esportes
