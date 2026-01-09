Palmeiras lança novos uniformes para 2026 com referência à origem italiana do clube Estadão Conteúdo 09.01.26 12h03 O Palmeiras lançou nesta sexta-feira, 9, os novos uniformes para a disputa da temporada de 2026. As camisas apresentam detalhes em vermelho e fazem referências à origem italiana do clube. A peça principal tem o verde tradicional como cor predominante. As laterais possuem faixas em verde e vermelho. A gola tem o formato em "U" híbrido, com tecido verde na nuca e branco na frente, com listras finas em verde e vermelho, remetendo à bandeira da Itália. Já o segundo uniforme é branco, com gola polo retilínea nas três cores da bandeira italiana (verde, branco e vermelho). Na parte frontal estão duas faixas verticais finas, uma verde e outra vermelha. "Pela primeira vez na história da parceria (com a PUMA) iniciada em 2019, 100% dos produtos da nova coleção foram fabricados em tecido de poliéster reciclado, alinhando o lançamento às iniciativas já realizadas pela marca e pelo clube por um futuro mais sustentável", disse o Palmeiras. Os novos modelos trazem o escudo padrão do clube e um sign-off especial nas costas. Na região próxima da gola, há uma bandeira com as cores da Itália, em homenagem aos ítalo-brasileiros que fundaram o clube, em 1914. A campanha de lançamento do novo manto foi denominada "Onde houver um palmeirense, haverá Palmeiras". Ela foi inspirada em trechos de reuniões realizadas em 1914 e foi produzida no sul da Itália, onde nasceu Luigi Cervo, patrono do clube. "O Palmeiras é um clube que valoriza o seu passado, compete para ser campeão no presente e trabalha para ser ainda maior no futuro. As páginas de coragem e resiliência escritas há 111 anos pelos fundadores do nosso eterno Palestra Itália nos inspiram a enfrentar todos os desafios que teremos pela frente. Que estes uniformes carregados de história fiquem marcados, ao fim da temporada 2026, por grandes vitórias e conquistas", afirmou a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. "Uma das maiores virtudes do torcedor do Palmeiras é nunca se esquecer da origem do clube e perpetuar o sentimento daqueles que vieram antes de nós. Fico extremamente satisfeito com o lançamento de uma coleção que celebra a nossa história imigrante e representa o que é ser Palmeiras em qualquer lugar do mundo. São duas camisas que exalam emoção", complementa o vice-presidente de Marketing do clube, Everaldo Coelho. A nova coleção estará disponível a partir deste sábado, 10, com exclusividade na PalmeirasStore.com, no site da Puma, nas lojas físicas da Palmeiras Store e nas lojas da Puma do Shopping Morumbi e Shopping Tatuapé. O Palmeiras estreia a nova camisa na partida deste sábado, contra a Portuguesa, no Canindé, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras uniformes 2026 